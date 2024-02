Oscars-Werbefilm parodiert "Barbie" mit Host Jimmy Kimmel

Auf geht's ins Oscar-Land! Am 10. März findet die 96. Oscar-Verleihung in Hollywood statt. Jimmy Kimmel (56) darf zum vierten Mal die Veranstaltung moderieren und die Gäste mit einem unterhaltsamen Programm durch den Abend führen. Vor allem der Werbespot für die Verleihung sorgte bereits für Lacher. In diesem Jahr wurde er im "Barbie"-Stil umgesetzt. Ryan Gosling (43), America Ferrera (39) und Kate McKinnon (40) schlüpften für die Parodie wieder in ihre alten "Barbie"-Rollen.

Der Werbefilm wurde während "Jimmy Kimmel Live!" ausgestrahlt. Der Film ist mit einem Voiceover von Helen Mirren (78) unterlegt, die in "Barbie" die Erzählstimme spricht. In der Parodie sucht Jimmy Hilfe bei Weird-Barbie, um zu den Oscars zu gelangen. "Ich moderiere die Oscar-Verleihung und habe mich verlaufen – ich muss unbedingt zurück nach Hollywood", sagt er zu ihr. Die beiden fahren an Szenen aus mehreren nominierten Filmen vorbei, darunter "Killers of the Flower Moon" und "Oppenheimer". Am Veranstaltungsort angekommen, hält America eine Version ihres berühmten "Barbie"-Monologs.

Zudem wird in dem Werbefilm angeschnitten, dass Greta Gerwig (40) nicht in der Kategorie "Beste Regie" nominiert wurde. "Gut, dass Greta die [beste] Regie in der Tasche hat", sagt Ryan. America flüstert ihm ins Ohr, dass die Regisseurin nicht in der Regie-Kategorie nominiert ist. Schockiert über diese Nachricht, fängt er an zu schreien.

