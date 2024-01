America Ferrera ist mit ihrem "Barbie"-Mann verheiratet!

Diese Liebe ist wortwörtlich filmreif! America Ferrera (39) und Ryan Piers Williams' (42) Love-Story hatte damals bei einem Uni-Filmprojekt begonnen. Mittlerweile sind die beiden seit rund 13 Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. In der Rolle des Ehepaares gehen die beiden offenbar vollkommen auf, sowohl im echten Leben als auch vor der Kamera. In dem Barbie-Kinofilm stehen die zwei ebenfalls Seite an Seite. So kam es dazu, dass America und Ryan zusammen bei Barbie spielten!

Die 39-Jährige war bereits als Besetzung für die Gloria vorgesehen, als es zu einem Telefonat zwischen ihr und der Drehbuchautorin Greta Gerwig (40) kam, berichtete sie gegenüber People. Die beiden amüsierten sich über ihre Lieblingsszenen im Skript. Für America war es die, in der Glorias Mann bei seinem Versuch, Spanisch zu lernen, zu sehen ist – denn Ryan nahm im gleichen Moment im Nebenzimmer Spanischunterricht. Greta sei sofort auf eine Idee gekommen: "Oh mein Gott, will er deinen Mann spielen?" Und so kam es auch.

Ihren Liebsten ganz nah bei sich – das war wohl das beste Set, das sich die Schauspielerin hätte vorstellen können. Fehlten nur noch die Kids. Seitdem sie Mutter ist, gehe es ihr besser denn je. "Ich fühle mich großartig. Ich fühle mich, als würde das Muttersein mich mächtiger, leistungsfähiger und einmaliger machen", schwärmte sie im Interview mit Entertainment Tonight.

Getty Images Margot Robbie, Greta Gerwig, America Ferrera im Januar 2024

Getty Images Greta Gerwig

Getty Images America Ferrera, Schauspielerin

