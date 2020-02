So stolz präsentierte America Ferrera (35) ihren Babybauch bei den Oscars! Am Sonntagabend fand die alljährliche Preisverleihung in Los Angeles statt, und zahlreiche Stars hofften erneut darauf, mit dem beliebten Award nach Hause zu gehen. Auch die schwangere Schauspielerin war für ihren Film "How To Train Your Dragon: Hidden World" in der Kategorie "Bester Animationsfilm" nominiert – deshalb putzte sie sich ganz besonders heraus und setzte ihr kugelrundes Bäuchlein elegant in Szene!

Die 35-Jährige schlüpfte für den feierlichen Anlass in ein bodenlanges, rotes Dress. Die Eyecatcher des Kleides waren riesige Puffärmel – zusätzlich war es unter der Brust abgenäht, sodass der Rock des Outfits ganz locker herunter hing. America sorgte aber dafür, dass man ihre Schwangerschaft unter dem Kleid trotzdem erkennen konnte: Sie legte beim Posieren immer wieder ihre Hände auf ihren Bauch.

Die Dunkelhaarige verließ die Veranstaltung mit leeren Händen – der Preis in der Kategorie "Bester Animationsfilm" ging stattdessen an "“Toy Story 4". Zum besten Film wurde in diesem Jahr das Drama "Parasite" gekürt. Damit gewinnt die südkoreanische Produktion als erster nicht englischsprachiger Film überhaupt quasi den Hauptpreis. Der Award für den besten Film wird stets am Schluss verliehen und wird immer mit großer Spannung erwartet.

