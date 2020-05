Bei den diesjährigen Oscars im Februar hatte America Ferrera (36) noch einmal die Gelegenheit ihren Babybauch auf einem roten Teppich zu präsentieren – jetzt ist die "Ugly Betty"-Darstellerin zum zweiten Mal Mama geworden! Sie und ihr Partner Ryan Piers William haben bereits einen einjährigen Sohn namens Sebastian, Neujahr suchte sich die Schauspielerin als besonderen Tag aus, um ihrer Community die erneuten Baby-News zu verkünden. Nun wartete sie bis zum Muttertag, um den nächsten Schritt öffentlich zu machen: Americas Tochter ist zur Welt gekommen!

"Lucia Marisol Williams wurde am 4. Mai geboren, um mir ihre Umarmungen und Küsschen zum Muttertag persönlich zu überbringen!", kommentierte die 36-Jährige ein neues Foto auf Instagram. Darauf halten sie und ihr Partner das kleine Händchen der neuen Erdenbürgerin. Ihre Mama, ihr Papa und der große Bruder seien zudem hin und weg und vor allem wohlauf. Im Vorfeld der Geburt befanden sich die drei wegen der aktuellen Lage in erster Linie in den eigenen vier Wänden – die Babyshower ihr zu Ehren musste sogar abgeblasen werden.

Ob mit Baby Nummer zwei die Familienplanung bei America und Ryan abgeschlossen ist, verrieten sie bislang noch nicht. Kennengelernt haben sich die beiden schon vor einigen Jahren, als er sie für ein Filmprojekt in der Uni gecastet hatte. 2010 machte der Regisseur seiner Liebsten schließlich einen Antrag, im darauffolgenden Jahr gaben sie sich das Jawort.

