America Ferrera verärgert Margots fehlende Oscar-Nominierung

Sie bezieht Stellung. Bei den diesjährigen Oscars werden schon bald wieder die besten Filme des vergangenen Jahres geehrt. Eine der glücklichen Nominierten ist diesmal auch America Ferrera (39). Für ihre Rolle in Barbie ist die Schauspielerin als "Beste Nebendarstellerin" nominiert. Doch während sie sich über eine Chance auf die begehrte Trophäe freuen kann, zählt das für eine ihrer Kolleginnen überraschenderweise nicht. Ausgerechnet Hauptdarstellerin Margot Robbie (33) geht mitunter leer aus. Nun macht America ihrem Ärger über die Oscar-Nominierungen Luft.

"Ich war unglaublich enttäuscht, dass sie nicht nominiert wurden", erklärt die 39-Jährige im Interview mit Variety kurz nachdem sie von den ausbleibenden Nominierungen für Co-Star Margot und Regisseurin Greta Gerwig (40) erfahren hatte. Dabei kommt sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen für die "Barbie"-Darstellerin heraus: "Was Margot als Schauspielerin erreicht hat, ist wirklich unglaublich." Vor allem die Kunst, alles einfach aussehen zu lassen, bewundere America an der Australierin. "Für mich ist sie eine Meisterin", betont sie zuletzt.

Bei der Verleihung am 10. März kann jedoch nicht nur America auf einen Academy Award hoffen. Auch ihr "Barbie"-Co-Star Ryan Gosling (43) ist für seine Rolle als Ken in der Realverfilmung der Kultpuppe nominiert. In der Kategorie "Bester Nebendarsteller" muss der Kanadier sich dann gegen Schauspielgrößen wie unter anderem Mark Ruffalo (56) und Robert Downey Jr. (58) behaupten.

Getty Images America Ferrera, Schauspielerin

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Getty Images Ryan Gosling auf der "Barbie"-Premiere im Juli 2023

