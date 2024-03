Gal Gadot teilt erstes Foto ihrer neugeborenen Tochter Ori

Gal Gadot (38) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Erst vor wenigen Tagen verkündete die Schauspielerin, dass sie erneut Mama geworden ist. Mit der Geburt ihrer Tochter Ori begrüßten sie und ihr Ehemann Jaron Versano ihre bereits vierte gemeinsame Tochter auf der Welt. Nachdem sie einen Schnappschuss aus dem Krankenbett geteilt hatte, schien sie ihr kleines Glück zunächst jedoch im Privaten zu genießen. Bis jetzt: Gal teilt erstmals ein Familienfoto mit ihrem Nachwuchs.

Auf Instagram repostet die 38-Jährige einen Beitrag ihres Ehemanns. Dieser zeigt ein Bild, auf dem das Paar und seine drei gemeinsamen Töchter in die Kamera grinsen. Und siehe da: Auch ihr neuester Zuwachs hat seinen ersten, offiziellen Auftritt im Netz. Sichtlich erschöpft verschläft die kleine Ori den Schnappschuss ihrer Liebsten, während sie auf dem Schoß ihrer Mama liegt. Und falls das Foto allein nicht schon deutlich macht, wie glücklich die sechs sind, dann sorgt dafür sicherlich die Bildunterschrift des Unternehmers. "Alles Gute zum Frauentag! Ich bin ein Glückspilz", heißt es von ihm.

Schon zur Geburt ihres kleinen Sprösslings gab die Wonder Woman-Darstellerin ihrer Online-Community einen privaten Einblick. Ein Schnappschuss zeigte, wie sie ihr Töchterchen liebevoll an ihre Brust drückte. "Du hast so viel Licht in unser Leben gebracht und deinem Namen Ori, der auf Hebräisch 'mein Licht' bedeutet, alle Ehre gemacht", schrieb Gal dazu.

Getty Images Gal Gadot, Schauspielerin

Instagram / gal_gadot Gal Gadot mit ihrer Tochter Ori

