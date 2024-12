Gal Gadot teilt zuckersüßes Video von ihrer Tochter Ori

Mit ihren vier Mädchen hat Schauspielerin Gal Gadot (39) zu Hause alle Hände voll zu tun. Die kleine Ori kam im März dieses Jahres zur Welt, und ihre Mutter teilt immer wieder niedliche Einblicke in das Aufwachsen ihrer Tochter auf Instagram. In einem neuen Video dokumentiert die Wonder Woman-Berühmtheit nun einen besonders herzerwärmenden Moment mit ihrer Kleinen. Gemeinsam sitzen der Hollywoodstar und das Baby auf einem Teppich und spielen mit Bauklötzen. Als Gal ein Türmchen umstößt, fängt ihr Sprössling an, laut zu lachen. Zu dem Clip postet die Brünette einen Text, in dem sie Oris Laute als "den freudigen Ausdruck [ihres] Herzens" bezeichnet.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jaron Varsano genießt Gal das Familienleben mit ihren Töchtern Alma, Maya, Daniella und Ori. Was für ein guter Papa der Filmproduzent seinen vier Kindern ist, hatte seine Frau bereits am diesjährigen Vatertag auf Social Media verraten. Neben einem Foto des Geschäftsmannes listete die 39-Jährige auf: "Die Liebe, die du gibst, die Zeit, die du mit ihnen verbringst, die Fürsorge, die du für sie hast. [...] Ich könnte ewig so weiter machen... Du bist ein außergewöhnlicher Mann und sie sind die glücklichsten Mädchen, weil sie dich als Vater haben."

In Gals Privatleben könnte es offenbar nicht besser laufen, und auch beruflich hat die Beauty einen vollen Terminkalender. Ihr neuester Film "Snow White" kommt im März 2025 in die Kinos. Darin spielt die vierfache Mutter die böse Königin, die hinter Schneewittchen (Rachel Zegler, 23) her ist. Im Gespräch mit People plauderte Gal vor Kurzem aus: "Ich kann nicht viel mehr sagen, als dass ich so aufgeregt bin und es kaum erwarten kann, in die Schuhe und die Krone der bösen Königin zu schlüpfen."

Instagram / gal_gadot Ori, Tochter von Gal Gadot

Instagram / gal_gadot Gal Gadot mit ihrer Familie

