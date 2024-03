Noch ein Mädchen! Gal Gadot zum vierten Mal Mama geworden

Das hat keiner kommen sehen. Gal Gadot (38) ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Während sie sich dank Filmen wie Wonder Woman beruflich auf der Überholspur befindet, scheint das auch für ihr Privatleben zu gelten. Seit 2008 ist sie mit dem Unternehmer Jaron Versano verheiratet, mit dem sie auch drei Töchter hat. Doch war die Familienplanung der beiden wohl noch nicht abgeschlossen. Die Schauspielerin überrascht mit zuckersüßen News: Gal Gadot ist erneut Mama geworden!

"Mein süßes Mädchen, willkommen", schreibt die 38-Jährige auf ihrem Instagram-Profil und fügt dem einen niedlichen Schnappschuss direkt aus dem Krankenhaus hinzu. Auf diesem hält Gal ihre neugeborene Tochter in den Armen, während sie sich liebevoll an sie kuschelt. Doch damit nicht genug: Denn auch den Namen ihres neuesten Familienmitglieds will sie ihrer Community nicht vorenthalten. "Du hast so viel Licht in unser Leben gebracht und deinem Namen Ori, der auf Hebräisch 'mein Licht' bedeutet, alle Ehre gemacht", schreibt sie weiter.

Dass die "Red Notice"-Darstellerin ihren vierten Nachwuchs auf der Welt begrüßt, scheint sicher einige zu überraschen. Schließlich hatte zuvor nichts darauf hingewiesen, dass die kleine Familie schon bald zu sechst sein wird. Umso erfreuter zeigen sich ihre Fans in den Kommentaren über die süßen Nachrichten. "Ich bin so glücklich, Gal", schreibt einer von ihnen.

Anzeige

Nir Pekin / MEGA Gal Gadot und ihr Mann Jaron Varsano im August 2023

Anzeige

Nir Pekin / MEGA Gal Gadot im August 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de