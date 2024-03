Hat Demi Moore Zoff mit langjährigem Freund Kevin Costner?

Droht die Freundschaft zu zerbrechen? Schon seit vielen Jahren sind Demi Moore (61) und Kevin Costner (69) gute Freunde. Es heißt, sie hätten sich damals beim Casting von "Flashdance" im Jahr 1982 kennengelernt. In den über 40 darauffolgenden Jahren ihrer Freundschaft haben die Hollywoodstars so einiges gemeinsam erlebt: Hochzeiten, Scheidungen und die Geburten ihrer jeweiligen Kinder. Doch jetzt soll Demi eine Entscheidung getroffen haben, die Kevin schwer verärgert haben könnte...

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Demi für eine neue Serie des Produzenten Taylor Sheridan vor der Kamera stehen wird. Mit eben jenem Filmemacher soll Kevin jedoch angeblich im Clinch liegen, weshalb dem 69-Jährigen diese Zusammenarbeit wohl gar nicht gefallen soll. "[Kevin] sagte Demi, dass Taylor einen umwirbt, aber sobald er einen unter seiner Kontrolle gebracht hat, ist das Spiel vorbei. Dann ist man nur ein weiterer Schauspieler, der ersetzt werden kann", plaudert ein Insider gegenüber der US-amerikanischen InTouch aus. Eine andere Quelle meint zu wissen, weshalb sich die Schauspielerin dann für eine Kollaboration entschied: "Demi respektiert Kevins Meinung. Aber sie bekommt keine großen Filmangebote mehr."

Am Set von "Yellowstone" sollen sich Kevin und Taylor zuvor mächtig in die Haare bekommen haben: Es ging damals wohl um kreative Meinungsverschiedenheiten. Das Set scheint dem 69-Jährigen des Öfteren zum Verhängnis geworden zu sein: Denn genau an diesem Set soll der Schauspieler angeblich seine Ex-Frau Christine Baumgartner (50) betrogen haben. Dies streitet er jedoch vehement ab.

