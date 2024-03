Körperverletzung: Patrick Mahomes' Bruder bekommt Bewährung

Er muss für seine Taten geradestehen. Es sei anzunehmen, dass es Patrick Mahomes (28) aktuell kaum besser gehen könnte. Schließlich hatte der NFL-Superstar erst vor wenigen Monaten den heiß begehrten Super Bowl für sich entscheiden können. Jedoch werden ihn seit geraumer Zeit wohl vor allem die Negativschlagzeilen um seinen Bruder Jackson große Sorgen bereiten. Dieser wurde angeklagt, weil er eine Restaurantbesitzerin und deren Angestellte belästigt haben soll. Nun gibt es neue Entwicklungen im Fall: Jackson bekennt sich schuldig.

Darüber berichtet nun unter anderem People. Demnach sollen Online-Gerichtsunterlagen Aufschluss darüber geben, dass der jüngere Mahomes-Bruder vor dem Bezirksgericht von Johnson County in Kansas ein Geständnis abgelegt habe. "Jackson bekannte sich zu einer einfachen Körperverletzung und erhielt sechs Monate unbeaufsichtigte Bewährung", erklärt der Anwalt des 23-Jährigen daraufhin gegenüber dem Magazin. Obwohl er seinen Liebsten mit seinen Taten wohl ordentlich Kopfzerbrechen bereitete, sei er "dankbar für die Unterstützung seiner Familie und Freunde während des letzten Jahres."

Ein voriger Bericht des The Kansas City Star gab Einsicht in den Vorfall, der sich vor einigen Monaten ereignet hatte. Darin erklärte eine Angestellte, Jackson habe sich unerlaubt in Mitarbeiterräumen aufgehalten und war daraufhin von der Chefin zur Rede gestellt worden. Die Konfrontation soll schnell körperlich geworden sein. "Er hat mich aus dem Nichts heraus geküsst", berichtete eines der Opfer unter anderem.

Instagram / jacksonmahomes Jackson Mahomes, Social-Media-Star

Instagram / jacksonmahomes Jackson Mahomes im Januar 2024

