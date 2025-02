Kurz nach Geburt: Brittany Mahomes strahlt in engem Korsett

Brittany Mahomes (29) feuerte beim Super Bowl ihren Mann Patrick (29) an – und das, obwohl sie nur wenige Wochen zuvor ihr drittes gemeinsames Kind auf die Welt gebracht hat. Während die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles antraten, präsentierte sich die Geschäftsfrau in einem atemberaubenden Outfit, wie ihr Schwager Jackson Mahomes auf Instagram dokumentierte. Die Blondine trug ein weißes Korsett unter einer kurzen weißen Jacke mit weiten Ärmeln. Dazu kombinierte sie individuell angefertigte Cargo-Jeans, die mit dem Schriftzug "Chiefs" in Rot verziert waren. Der Bruder des Quarterbacks zeigte sich in zerrissenen Jeans und einem roten T-Shirt.

Wenige Tage vor dem Spiel plauderte der stolze Vater aus, dass seine jüngste Tochter auch beim Super Bowl dabei sein sollte. Auf Fotos, die seine Frau im Netz postete, waren allerdings nur ihre Kinder Bronze (2) und Sterling (3) zu erkennen. Die beiden Sprösslinge posierten darauf in Trikots, die mit Patricks Rückennummer 15 verziert waren.

Patrick und Brittany begrüßten ihren dritten Nachwuchs am 12. Januar. Nach der Geburt ihrer Tochter Golden Raye lobte der dreimalige Super-Bowl-Champion seine geliebte Ehefrau. "Es war cool und ich unterstütze sie einfach. Brittany hat das ganz toll gemacht", schwärmte der Sportler gegenüber TMZ und ergänzte: "Ich bin froh, dass ich dabei sein konnte." Für den Star der Kansas City Chiefs kam die Entbindung zu einem perfekten Zeitpunkt, denn in dieser Woche waren keine Spiele seiner Mannschaft geplant.

Getty Images Brittany und Patrick Mahomes, Dezember 2024

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kids Sterling Skye und Patrick "Bronze" Lavon, Dezember 2024

