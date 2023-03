Belästigung: Ermittlungen gegen Patrick Mahomes' Bruder!

Es sind unangenehme Schlagzeilen, mit denen sich Patrick Mahomes (27) nun befassen muss. Aktuell könnte es für den American-Football-Spieler nicht besser laufen: Mit seinem Team, den Kansas City Chiefs holte er sich vor einigen Wochen den heiß begehrten Superbowl. Auch privat hat der Quarterback sein Glück gefunden. Doch jetzt überschatten schwere Vorwürfe seine Familie: Gegen Patricks jüngeren Bruder wird jetzt ermittelt!

Wie aus einem Bericht der The Kansas City Star vorliegt, soll Jackson Mahomes eine Restaurantbesitzerin belästigt haben. Laut einer Angestellten habe sich der 22-Jährige unerlaubt in den Mitarbeiterräumen aufgehalten, woraufhin die Chefin ihn zur Rede stellen wollte. Dabei habe sich folgende Szene abgespielt: "Er hat mich aus dem Nichts heraus geküsst, und ich habe ihn weggeschubst und gesagt: 'Was machst du da?'" Jackson soll sich uneinsichtig und aggressiv verhalten haben.

Sein Anwalt wies die Anschuldigungen von seinem Mandanten. "Jackson hat nichts Falsches getan. Unsere Untersuchung hat erhebliche Beweise ergeben, die die Behauptungen von Jacksons Ankläger widerlegen, einschließlich der Aussagen mehrerer Zeugen", lautete die Erklärung, wie The Kansas City Star berichtet.

Jackson Mahomes mit seinem Bruder und seiner Schwägerin

Jackson Mahomes mit seinem Bruder Patrick

Patrick mit seinem Bruder Jackson Mahomes

