Nach schwerer Infektion: Madonna hatte keine Energie mehr!

Madonna (65) gibt weitere Einblicke in ihre Gesundheit. Wie OK! berichtet, soll die Sängerin während eines Konzertes über ihre Gesundheitskrise im vergangenen Jahr gesprochen haben. "In diesem Sommer hatte ich ein unvorhergesehenes Erlebnis. Man nennt das eine Nahtoderfahrung", begann sie ihre Rede. Nachdem sie vier Tage im Koma gelegen habe, sei sie einfach nicht wieder fit geworden. Das habe die Queen of Pop sehr belastet. "Ich rief jeden zweiten Tag an und fragte [meinen Arzt], warum ich keine Energie habe, wann meine Energie zurückkommt, wann ich mich wieder wie ich selbst fühle, wann ich wieder auf Tournee gehen kann", erklärte sie.

Für Madonna habe damals jede noch so kleine Aufgabe eine Herausforderung dargestellt, wie sie weiter ausführte: "Es war so schwer für mich, von meinem Haus in den Garten zu gehen und mich in die Sonne zu setzen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber es war schwierig und ich wusste nicht, wann ich wieder werde aufstehen können, wann ich wieder ich selbst sein werde und endlich wieder Energie hätte", gestand sie offen. Letztendlich hätten ihre Kinder ihr dabei geholfen, sich wieder ins Leben zurückzukämpfen: "Meine Kinder haben mir wirklich geholfen, das durchzustehen [...]. Ich wollte sie nicht im Stich lassen, also habe ich mir ein Datum gesetzt und dieses Datum wurde Wirklichkeit."

Im vergangenen Sommer hatte die Popikone für einen großen Schock bei ihren Fans gesorgt. Infolge einer schweren bakteriellen Infektion hatte die Sängerin ihr Bewusstsein verloren und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. "Ich war im Krankenhaus. Ich lag auf der Intensivstation. Meine Lungen funktionierten nicht mehr, ich konnte nicht mehr selbstständig atmen", hatte sie laut The Sun bereits im November auf einem Konzert offenbart und ergänzte: "Meine Nieren versagten. Ich war mit irgendwelchen Bakterien infiziert, von denen niemand etwas weiß. Und die Sterblichkeitsrate liegt bei 40 Prozent."

Instagram/madonna Madonna mit ihren Kindern, 2022

Getty Images Madonna, Sängerin

