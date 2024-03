Tori Spelling und Dean kommen nach der Trennung besser klar!

Tori Spelling (50) und ihr Ex-Mann Dean McDermott (57) verstehen sich nach der Trennung angeblich viel besser. Im Juni 2023 wurde bekannt, dass sich die Beverly Hills, 90210-Darstellerin und der Schauspieler nach 17 Jahren Ehe getrennt haben. Nach dem Liebes-Aus kam es zu Streitigkeiten zwischen den beiden, die jetzt passé sein sollen. Einem Insider zufolge kommen die fünffachen Eltern nun besser miteinander aus als je zuvor! "Tori und Dean sind an einem viel besseren Punkt", erklärte der Informant gegenüber ET. Das ehemalige Paar soll positiv in die Zukunft blicken.

Die Quelle berichtete zudem, dass sich der 57-Jährige auf seine Gesundheit konzentriert habe: "Dean hat sich um sich selbst gekümmert, was es für ihn und Tori einfacher gemacht hat, gemeinsam Eltern zu sein." Er sei für seine ehemalige Partnerin derzeit eine gute Stütze: "Dean hat sich mehr um die Kinder gekümmert, und es geht ihnen allen gut und sie finden als Familie wieder zusammen." Trotz ihres guten Verhältnisses wollen die zwei ihr Liebesleben keinesfalls pausieren, betonte der Insider zum Schluss.

Erst vergangene Woche wurden Tori und Dean erstmals seit der Scheidung gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Page Six liegen Aufnahmen vor, die die 50-Jährige und ihren Ex in einem Park in Agoura Hills, Kalifornien zeigen. Auf den Schnappschüssen scheint es, als würden Dean und Tori eine angeregte Unterhaltung führen. Augenzeugen zufolge wirkten sie entspannt – die ehemaligen Eheleute sollen zudem respektvoll miteinander umgegangen sein. Mehr Details zu dem Treffen sind nicht bekannt.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern, Januar 2023

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Januar 2016

