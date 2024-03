"7 vs. Wild"-Star Sascha Huber wird zum ersten Mal Papa!

Ist Sascha Huber (31) nicht in der Wildnis unterwegs, verbringt er seinen Alltag gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Paulina Wallner. Doch schon bald wird sich eine dritte Person dazugesellen, wie das Paar nun via Instagram verrät. Der 7 vs. Wild-Star und die Fitnessinfluencerin erwarten ihr erstes Baby! Zu einem schwarz-weißen Clip, in dem er seiner Freundin hin und wieder mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht über den Bauch streichelt, verkünden sie die frohe Botschaft mit den Worten: "Wir werden Eltern. Mama Paulina und Papa Sascha freuen sich schon sehr auf dich!"

Die Freunde und Fans der Eltern in spe freuen sich mit ihnen über ihr Babyglück. "Was für schöne Neuigkeiten! Ich freue mich unendlich für euch" und "Ah, ich freue mich so sehr für euch und über euer neues Abenteuer! Ihr werdet das so toll machen", lauten einige der zahlreichen Kommentare. Auch die ebenfalls schwangere Influencerin HealthyMandy gratuliert Sascha und Paulina zu den Neuigkeiten und bringt ihre Freude darüber, die beiden auf dieser Reise zu verfolgen, zum Ausdruck. Ein Follower kann sich schon gut vorstellen, wie das Kind der beiden Sportler das Licht der Welt erblicken wird: "Sixpack und pralle Brust... So wird das Kind zur Welt kommen", scherzt er.

Paulina hat ihren Liebsten schon an Weihnachten mit dieser Neuigkeit überrascht – und seine Reaktion in einem YouTube-Video festgehalten. Unwissend packt Sascha ein Geschenk aus, das sich nach Unterhosen angefühlt habe. Doch die Internet-Bekanntheit erwartete etwas anderes – und zwar ein kleiner Body mit der Aufschrift: "Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen, Papa". Er kann sein Glück kaum glauben, fragt, ob es auch kein Scherz sei und fängt kurz daraufhin vor Freude an zu weinen.

Instagram / sascha_huber_official Fitness-Influencer Sascha Huber und Paulina Wallner

Instagram / sascha_huber_official Sascha Huber und Paulina Wallner

