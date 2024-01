Heftig: So viel nahmen die Siegerteams bei "7 vs. Wild" ab!

So viel speckten sie ab! Die dritte Staffel von 7 vs. Wild fand im kanadischen British Columbia statt. In diesem Jahr sind sieben Teams angetreten. Unter minimalistischen Umständen mussten 14 Kandidaten 14 Tage in der Wildnis überleben. Wie vergangene Woche ausgestrahlt wurde, haben sich drei Teams letztendlich durchgesetzt. Nicht nur gefährliche Waldbrände, sondern auch die ständige Suche nach Essen machte den Mitwirkenden zu schaffen. Die zweiwöchige Zwangsdiät hatte extreme Auswirkungen auf die Bodys der Sieger!

In der letzten Folge "7 vs. Wild" durften die drei Sieger-Teams sich über die lang ersehnte Abholung freuen. Nach einem emotionalen Empfang ihrer Liebsten fand ein letzter Bodyscan statt. Ann-Kathrin Bendixen und ihre Team-Partnerin Hannah verloren jeweils um die fünf Kilogramm über die zwei Wochen. Sascha Huber (31) startet mit einem Gewicht von 83,6 Kilo und wiegt jetzt noch 75 Kilo. Der Streamer Papaplatte (26) bringt nach einem Gewichtsverlust von 9,5 Kilogramm aktuell noch 73 Kilo auf die Waage. Mit Abstand am meisten haben Knossi (37) mit 11,3 und Reeze mit ganzen 16,8 Kilogramm abgenommen.

Bereits im August postete Knossi auf Instagram ein Bild von sich. Unmittelbar nach Drehschluss gewährte er seinen Fans bereits eine Vorschau auf seine Transformation. Oberkörperfrei und in Unterhose posierte er stolz vor der Kamera. Die Tage in der Wildnis sind ihm deutlich anzusehen. Knossi wirkte deutlich schlanker im Gesicht und auch am Körper.

Anzeige

Instagram / 7vswild/ Ann-Kathrin Bendixen und ihre Team-Partnerin Hannah

Anzeige

Instagram / 7vswild/ Papaplatte und Reeze

Anzeige

Instagram / knossi Knossi im August 2023

Anzeige

Was haltet ihr von den Gewichtsverlusten der Sieger-Teams? Ich finde das beeindruckend. Das ist besorgniserregend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de