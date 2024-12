So hoch ist das Vermögen des Fitness-YouTubers Sascha Huber

Sascha Huber (32) ist schon seit Jahren auf Social Media aktiv – und sein Content begeistert Millionen von Fans! Der Österreicher ist auf YouTube vor allem für seine Fitness-Videos bekannt, die sage und schreibe 1,7 Millionen Follower regelmäßig verfolgen. Diese große Reichweite und der Erfolg seines eigenen Unternehmens zahlen sich für den Sportler total aus. Laut vermoegen.org habe Sascha im Laufe der Jahre ein geschätztes Vermögen von 600.000 Euro ansammeln können. Zudem werde sein Jahreseinkommen auf circa 61.000 bis 366.000 Euro geschätzt. Der Webvideoproduzent bestätigte diese Zahlen allerdings nicht offiziell.

Neben seinen eigenen Videos nahm Sascha in der Vergangenheit auch schon an dem einen oder anderen Format teil. 2017 bewies er seine Ausdauer und sein sportliches Geschick beispielsweise auch im TV – und zwar bei "Ninja Warrior Austria". Außerdem stürzte er sich gleich in zwei Staffeln der beliebten Survivalshow 7 vs. Wild in die Wildnis. Im Rahmen der dritten Staffel meisterte er die Challenges gemeinsam mit seinem Teampartner, dem deutschen Streamer Jens "Knossi" Knossalla (38).

Aber nicht nur beruflich darf sich Sascha immer wieder über große Meilensteine freuen – auch privat könnte es im Moment wohl kaum besser für ihn laufen. Gemeinsam mit seiner Freundin Paulina Wallner durfte er im September sein erstes Kind auf der Welt begrüßen. Sein kleiner Sohnemann, den er im Netz liebevoll Putzi nennt, ist seither der ganze Stolz des Influencers. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie unbeschreiblich schön das Kuscheln ist. Jeden Tag wächst meine Liebe zum Knirps immer mehr... Wahnsinn", schwärmte Sascha erst vor wenigen Tagen auf seinem Instagram-Profil.

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Sascha Huber und Knossi, "7 vs. Wild"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Instagram / sascha_huber_official Sascha Huber im November 2024 mit seinem Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige