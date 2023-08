Fans überzeugt: Knossi hat "7 vs. Wild" wieder geschafft!

7 vs. Wild ist abgedreht! Auch in diesem Jahr stellen sich wieder einige Stars Fritz Meineckes Überlebens-Challenge. In der diesjährigen Team-Edition treten nicht nur der YouTuber selbst und sein Kollege Survival Mattin, sondern auch andere ehemalige Teilnehmer an. Auch Knossi (37) und Sascha Huber (31) stellen sich der Challenge erneut, nachdem beide das Experiment im vergangenen Jahr die kompletten sieben Tage durchgestanden hatten. Nach dem ersten Lebenszeichen der beiden sind die Fans sicher: Knossi und Sascha haben es wieder geschafft!

Unter Knossis aktuellen Instagram-Postings tummeln sich zahlreiche Kommentare von Usern, die überzeugt davon sind: "Man merkt einfach, dass Sascha und er die 14 Tage durchgehalten haben" oder "Ihr habt es zu 1000 Prozent geschafft, ihr seid so dünn im Gesicht", schreiben zwei Fans. Doch nicht nur anhand ihrer schlanken Gesichter macht sich die Herausforderung bemerkbar, wie ein weiterer Nutzer anmerkt: "Von 100 kg auf 50 kg in 14 Tagen."

Knossis diesjährige Teilnahme bei Let's Dance machte sich ebenfalls deutlich auf der Waage bemerkbar. Doch welches Format war für den Streamer anstrengender? "'Let's Dance'", antwortete er auf Promiflash-Nachfrage klipp und klar und fügt hinzu: "Schickt mich auf eine Insel, gerne auch zwei Wochen, ganz alleine, ohne Handy, ohne Essen und Trinken. Das ist viel einfacher als das hier."

Instagram / knossi Sascha Huber und Knossi, "7 vs. Wild"-Kandidaten

Getty Images Knossi, "Let's Dance" 2023

