"Schönste Challenge": So nimmt Sascha Huber Vaterrolle wahr

Sascha Huber (32) und seine Freundin Paulina Wallner sind im vergangenen September Eltern geworden – und genießen seither die Höhen und Tiefen des Familienalltags. Der Fitness-Influencer, der vor allem durch seine erfolgreichen YouTube-Videos bekannt wurde, verriet gegenüber Bild, dass das Vatersein für ihn die bislang größte, aber auch schönste Herausforderung seines Lebens sei. "Der Schlafrhythmus ist weg, und man muss viel mehr Struktur reinbringen", erzählt Sascha. Trotzdem empfindet er diese neue Lebensphase als unglaublich bereichernd: "Ich mache viele Challenges, aber Vatersein ist mit Abstand die schönste."

In einem emotionalen YouTube-Video gab der Österreicher kürzlich Einblicke in seine Gedanken zum Familienleben. Dort kritisiert er, dass auf Social Media oft nur materielle Dinge wie teure Autos im Fokus stehen, während die Schönheit eines erfüllten Familienlebens oft untergeht. Sascha selbst schätzt besonders die kleinen Momente mit seinem Sohn: "Warum spricht keiner darüber, wie schön es ist, eine Familie zu haben? Eine Familie, die dich liebt, ein Kind, das dich anlächelt." Für Sascha ist klar: Die Rolle des Vaters steht für ihn an erster Stelle, und er möchte so viel Zeit wie möglich mit seinem Sohn verbringen.

Schon lange vor der Geburt seines Kindes feierte Sascha große Erfolge im Netz. Seit 2016 begeistert er seine Community mit motivierenden Workout-Videos, die besonders während der Corona-Pandemie Millionen von Menschen erreichten. Mittlerweile folgen ihm über 1,7 Millionen Fans auf YouTube, und auch bei Instagram hat sich der Fitness-Star eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Vor allem durch seine authentische und ehrliche Art hebt sich Sascha deutlich von vielen anderen Influencern ab. Zuletzt sorgte er für Aufsehen, als er mit der Fitness-Szene abrechnete und offen über die Gefahren unrealistischer Körperbilder sowie den Steroid-Missbrauch einiger Kollegen sprach. Doch bei all seinen klaren Worten steht für ihn aktuell eines ganz oben: die Liebe zu seiner jungen Familie.

Instagram / sascha_huber_official Sascha Huber im November 2024 mit seinem Baby

Instagram / sascha_huber_official Sascha Huber, österreichischer YouTuber

