"Harte Zeit": So war die öffentliche Olli-Trennung für Amira

Im vergangenen Jahr ging Amiras (31) Ehe mit Oliver Pocher (46) in die Brüche: Dieser schoss daraufhin immer wieder gegen die zweifache Mama. In der Sendung "Kölner Treff" verrät die Moderatorin nun, wie sie die Trennung erlebt hat. "Es war 'ne sehr, sehr harte Zeit." Vor allem, dass ihr Ex-Mann das Liebes-Aus immer wieder thematisierte, habe ihr zu schaffen gemacht. "Wenn man nichts dazu sagt, wenn man gerne Dinge, die eigentlich privat gehören, privat halten würde, und Leute von einer Seite vielleicht sehr viel erfahren, [...] dann bilden die sich natürlich anhand dieser Erzählungen eine Meinung, ohne auch nur irgendwie in Erwägung zu ziehen, dass das vielleicht alles nicht so abgelaufen sein könnte", erklärt sie.

Sie selbst wollte das Ehe-Aus laut eigener Aussage nicht in der Öffentlichkeit austragen. Das große Interesse am Beziehungsende sei für sie nicht leicht gewesen, denn obwohl sie in der Öffentlichkeit stehe, gebe es für sie klare Grenzen: "Aber womit man nicht klarkommen muss, ist dieses öffentliche Ausschlachten der Zwischenmenschlichkeit, die ich ja gerne privat geklärt hätte. Und das ist das, was Menschen sehr, sehr schnell verwechseln." Trotz allem möchte die Influencerin kein schlechtes Wort über den Komiker verlieren: "Ich kann halt einfach mit Stolz sagen: Ich würde niemals etwas Schlechtes über den Vater meiner Kinder sagen."

Ob das ein kleiner Seitenhieb gegen ihren Verflossenen ist? Immerhin hatte Olli sich nach der Trennung nicht gerade mit Ruhm bekleckert: Immer wieder zog er über seine Ex und ihren vermuteten neuen Partner Christian Düren (33) her. Ende Januar teilte der Entertainer den Screenshot eines Bildartikels, der der Frage nachging, wie ernst die Romanze zwischen Amira und dem Moderator sei. Dazu schrieb er: "Der Wortlaut der Bild sollte eigentlich: 'Sie haben Sex!', 'Sie teilen sich das Bett!' sein... Oder: 'Der Resteficker ist wieder da!'"

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

