"Restef*cker": Olli Pocher schießt wieder gegen Christian!

Er wird persönlich! Oliver Pocher (45) echauffiert sich seit Tagen über die neue Romanze seiner Ex Amira (31). Die Österreicherin verschenkte ihr Herz mutmaßlich an Christian Düren (33): Kürzlich wurden die beiden während eines Südafrika-Urlaubs beim wilden Knutschen in einem Restaurant gesichtet. Der Comedian machte daraufhin kurzen Prozess und ließ den Moderator kurzerhand aus dem gemeinsamen Management kicken. Nun tritt Olli noch mal nach und geht unter die Gürtellinie!

In seiner Instagram-Story teilt der Entertainer den Screenshot eines Bild-Artikels. Der Beitrag geht der Frage nach, wie ernst es um die Beziehung von Amira und Christian stehe. "Der Wortlaut der Bild sollte eigentlich: 'Sie haben Sex!', 'Sie teilen sich das Bett!' sein... Oder: 'Der Resteficker ist wieder da!'", kommentiert Olli den Artikel höhnisch. Darüber hinaus unterstellt er dem "taff"-Star, nicht nur seine Ex angebaggert zu haben: "Sobald sich Frauen trennen (Charlotte Würdig, Cathy Hummels, Amira etc.) kommt der Christian und fragt mal zum untenrum Berühren nach…"

Die neue Liaison seiner Noch-Ehefrau scheint Olli zuzusetzen. Kurz nachdem die brisanten Paparazzi-Fotos seiner Ex aufgetaucht waren, zeigte er sich emotional im Netz. Einen Screenshot, auf dem "Tun diese Fotos Olli weh?" steht, beantwortete er geknickt mit "Kurze Antwort…Ja!" Die Instagram-Story hinterlegte er mit dem Song "Don't Talk, Just Kiss" von Right Said Fred.

Getty Images Oliver Pocher bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2016

Instagram / christiandueren Christian Düren, TV-Moderator

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher, 2022

