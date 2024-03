Oscar-Afterparty: Das sind die schönsten Outfits der Stars!

Die Elite Hollywoods zeigt sich mal wieder von ihrer besten Seite! Im Anschluss an die Verleihung der 96. Oscars findet auch in diesem Jahr die glamouröse Vanity Fair Party statt, auf der Filmstars die Nacht ausklingen lassen. Für dieses Event haben sich die Stars natürlich ordentlich in Schale geworfen. Allen voran: Jessica Alba (42). Die Schauspielerin erschien in einem silbernen Glitzerkleid mit tiefem Ausschnitt und Rosenapplikationen an Dekolleté und Hüfte. Chrissy Teigen (38) entschied sich für einen etwas gewagteren Look. Sie trug ein halbtransparentes Kleid mit goldenem Blumenmuster aus Pailletten. Besonders glamourös zeigte sich auch Kylie Jenner (26), die ihren Körper in einem engen roten Kleid mit einem dezenten silbernen Strassstein-Ast hüllte.

Kerry Washington (47) wählte einen Traum in Schwarz, der aus einem Rock und einem Ausschnitt aus Tüll und einer Glitzerpartie bestand. Vanessa Hudgens (35), die erst kurz zuvor ihre Schwangerschaft verkündet hatte, setzte ihren Babybauch mit einer durchsichtigen Robe in Szene, unter der sie nur einen Slip und einen BH trug. Einen transparenten Style mit dezenten Applikationen und zarter Spitze präsentierte auch Kendall Jenner (28). Etwas mehr Farbe gab es hingegen bei Topmodel Joan Smalls (35), die ein schulterfreies rotes Abendkleid mit geraffter Schleppe sowie schwarze Handschuhe trug.

Emily Ratajkowski (32) ließ tief blicken – allerdings von der Seite. Sie posierte in einem weißen, rückenfreien Kleid mit vorgeformter Brustpartie. Keleigh Sperry (31) legte in einem funkelnden weißen Dress mit Cut-Outs einen tollen Auftritt hin. Ebenso wie ihr Mann Miles Teller (37), der einen klassischen Anzug mit einem weißen Hemd und einer Fliege kombinierte. Salma Hayek (57) funkelte in einem silbernen One-Shoulder-Look, ihre Kollegin Sofia Vergara (51) trug ein eher schlichtes, schwarzes Abendkleid, das durch einen tiefen Ausschnitt sowie zwei große Schleifen bestach.

Getty Images Chrissy Teigen bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Kerry Washington bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Joan Smalls bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Kendall Jenner bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Emily Ratajkowski bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Salma Hayek bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Sofia Vergara bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

