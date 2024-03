Prinz Edward verrät, wie es seinem Bruder König Charles geht

Die royalen Fans werden jetzt sicherlich aufatmen. Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass König Charles (75) an Krebs erkrankt ist. Sein jüngster Bruder Prinz Edward (60) verrät nun, wie es aktuell um das amtierende Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs steht. "Wir waren alle sehr dankbar für die außergewöhnliche Unterstützung von allen. Ich weiß, dass er von all dem sehr berührt war. Es geht ihm gut, wir drücken ihm die Daumen, dass alles gut geht", erklärt Edward in einem Interview mit Daily Mail.

Dass sich Charles von seiner Diagnose nicht unterkriegen lassen möchte, wurde bereits in den vergangenen Wochen deutlich: Statt sich zurückzuziehen, möchte der Monarch schon bald wieder seinen royalen Pflichten nachkommen. "König Charles ist entschlossen, weiterzumachen. Was die Leute nicht wissen, ist, wie sehr [er] das Volk liebt", betont zudem ein Insider gegenüber Mirror. Der 75-Jährige habe lange darauf gewartet, die Rolle einzunehmen, die er aktuell innehat, weswegen er auch "sein Bestes gibt, während er behandelt wird".

In den vergangenen Wochen hielt die britische Königsfamilie Charles den Rücken frei. Doch vor allem auf seine Ehefrau Königin Camilla (76) kann sich der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) stets verlassen – so sprang Camilla immer wieder für Charles ein. "Auch sie hat viele Engagements. Er ist 75 und sie ist 76, und man könnte meinen, sie würden die Füße hochlegen. Sie lassen nie locker [...]. Wenn man darüber nachdenkt, hätte Charles als Prinz von Wales alles tun können, was er wollte. Er hätte den ganzen Tag Champagner trinken, Backgammon spielen und zum Pferderennen gehen können, aber es war immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Selbst jetzt steht er jeden Morgen auf, um sein Bestes zu geben", stellte der königliche Fotograf Arthur Edwards in einem Interview OK! klar.

Anzeige

Getty Images Prinz Edward im November 2022

Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla verlassen eine Klinik, Januar 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de