Sie sahnt den begehrten Oscar als beste Hauptdarstellerin ab

Es ist soweit: Die 96. Oscarverleihung findet endlich statt! Neben ganz Hollywood bangen auch die Zuschauer vor dem Fernseher mit, wer einen Goldjungen abstaubt. In der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" wurden Emma Stone (35), Carey Mulligan (38), Lily Gladstone, Annette Bening und auch die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45) nominiert. Jetzt steht es endlich fest: Emma hat gewonnen! Total fassungslos umarmte sie zunächst ihren Ehemann und dann auch ihren "Poor Things"-Co-Star Mark Ruffalo (56). "Mein Kleid ist gerissen. Ich glaube, das ist während 'I'm Just Ken' passiert. Meine Stimme ist weg. [...] Diesen Oscar teile ich mit den Mit-Nominierten. [...] Ich danke auch meiner Tochter, die bald drei wird und unsere Welt auf den Kopf stellt. Ich liebe dich über alles", kämpfte sie während ihrer emotionalen Dankesrede mit den Tränen.

Schon vor den Oscars wurden einige große Preise verliehen und zwei der oben genannten Ladys sahnten ab! So gewann Lily einen Golden Globe für ihre Darbietung in "Killers of the Flower Moon". Emma konnte einen Emmy Award für ihre Leistung in "Poor Things" mit nach Hause nehmen. Dies machte es besonders spannend, wer am heutigen Abend gewinnt.

Eine andere Dame erregte an diesem Abend ebenfalls Aufsehen – und das, obwohl sie nicht einmal nominiert war. Die Schauspielerin und Sängerin Vanessa Hudgens (35) verkündete auf dem roten Teppich nämlich ihre Schwangerschaft! Ihr hautenges Kleid setzte ihren bereits ziemlich runden Babybauch perfekt in Szene. Aber auch ihr breites Grinsen zeigte: Sie hat den Babyglow.

Anzeige

Getty Images Sandra Hüller bei den Oscars 2024

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens im März 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de