Nach Hochzeit: Vanessa Hudgens bekommt erstmals Nachwuchs!

Damit hat wohl keiner gerechnet. Vanessa Hudgens (35) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Erst im Dezember 2023 hatte die Schauspielerin ihrem Partner Cole Tucker (27) in einer intimen Zeremonie in Mexiko das Jawort gegeben. Seither genießen die Frischvermählten ihre Liebe weitgehend im Privaten. Doch scheinen sie nun bereits den nächsten Schritt in ihrem gemeinsamen Leben zu wagen: Vanessa und Cole erwarten zum ersten Mal Nachwuchs.

Auf dem roten Teppich der diesjährigen Oscars ist es die 35-Jährige, die alle Blicke auf sich zieht. Zu dem Event erscheint der High School Musical-Star in einem eng anliegenden schwarzen Kleid und bestätigt damit die hartnäckigen Gerüchte der vergangenen Monate. Freudestrahlend präsentiert Vanessa den Fotografen ihren bereits deutlich erkennbaren Babybauch, während sie beschützend die Hände um diesen legt.

Die süßen News werden wohl den ein oder anderen überraschen. Schließlich äußerte sich die Brünette erst vor wenigen Tagen im "She Pivots"-Podcast zu den zahlreichen Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft. "Diese Spekulationen sind einfach unhöflich", machte sie damals deutlich und fügte hinzu: ""Es tut mir leid, ich trage nicht jeden Tag Bauchweghosen, ich bin eine echte Frau und habe einen echten Körper."

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens im März 2024

Anzeige

Instagram / vanessahudgens Cole Tucker und Vanessa Hudgens

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de