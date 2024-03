Ernstes Geständnis: Model Amber Rose war jahrelang suizidal

Amber Rose (40) hat mit psychischen Problemen zu kämpfen. Im "Jason Lee Show"-Podcast überrascht sie jetzt mit einem sehr ernsten Geständnis. Die Ex von Kanye West (46) packt aus: "Ich war sehr selbstmordgefährdet." Diese dunkle Zeit habe für Amber knapp dreieinhalb Jahre angehalten. Aus ihrem tiefen Loch konnte sie sich nicht mehr selbst befreien, so erzählt das US-amerikanische Model, und rief aus Verzweiflung bei einer Seelsorge-Hotline an. Mit Geld könne man eben keine mentale Gesundheit kaufen.

Für sie hänge ihre Psyche stark mit ihrem körperlichen Zustand zusammen. "Ich bin geistig kaputt, weil alles in meinem Körper völlig aus dem Gleichgewicht ist", erklärt das Erotikmodel. Mittlerweile habe Amber jedoch einen Weg gefunden, um ihre Probleme bewältigen zu können. Jedoch sei sie auf eine konstante Behandlung angewiesen: "Ich muss Ketamin in Mikrodosen konsumieren – es ist das Einzige, was mir das Leben gerettet hat." Auch ihre Sprösslinge seien natürlich eine große Unterstützung.

Insgesamt spielen ihre Kids eine große Rolle im Leben der zweifachen Mama. Vor rund zehn Jahren scheiterte ihre Ehe zu Wiz Khalifa (36), der der Vater des kleinen Sebastian Taylor Thomaz (11) ist. Obwohl der ursprüngliche Trennungsgrund ein angeblicher Seitensprung des Rappers gewesen sein soll, verstehen die beiden sich mittlerweile wieder gut und wuppen das Co-Parenting gemeinsam.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Amber Rose im Dezember 2018

Getty Images Wiz Khalifa und Amber Rose mit ihrem Sohn Sebastian, März 2023



