Ist diese Lady "Make Love, Fake Love"-Xanders Freundin?

Antonia Hemmer (23) hat bei Make Love, Fake Love vor allem ein Auge auf Xander geworfen. Doch könnte es sein, dass der Münchner in Wahrheit vergeben ist? Die Villa der Partner und Partnerinnen der Kuppelshow-Kandidaten bekommt in Folge vier Verstärkung – und Xenia zieht ein. Als ihr jedoch die ersten Bilder aus dem Haus der Teilnehmer gezeigt werden, verhält sie sich plötzlich merkwürdig. Vor allem als klar wird, dass Xander den Schlüssel zu Antonias Suite bekommt. "Sehen werde ich, das glaube ich, nicht so gerne, aber ja, da muss ich halt durch", merkt die Beauty eher weniger glücklich an, während sie sich nervös durch die Haare fährt. Ist Xander etwa ihr Partner?

Xenia und ihr Partner hätten sich vor Beginn von "Make Love, Fake Love" abgesprochen und klare Regeln aufgestellt. Demnach dürfe Xander oder welcher der Männer mit ihr zusammen ist, schon ein wenig bei Antonia auf Tuchfühlung gehen. "Küssen ist erlaubt. Massieren kann er auch machen", eröffnet sie den anderen Partnern. So ganz glücklich scheint sie mit dieser Festlegung aber nicht zu sein – vor allem als sie mit Entsetzen feststellen muss, dass Antonia genau dem Beuteschema ihres Freundes entspricht. "Sie sieht genauso aus wie die Ex von meinem Freund", gesteht Xenia geknickt.

Ob Xander tatsächlich Xenias Liebster ist, wird sich erst noch aufklären. Doch fest steht: Antonia wählte den Barkeeper bereits als ihren heimlichen Favoriten aus. Dass er sich bei ihr sorar macht, macht ihn für die 23-Jährige offenbar nur noch schmackhafter. "Ich finde Xander schon von Tag zu Tag interessanter. Der hat es mir echt angetan", schwärmte sie.

RTL Xenia, Lisa und Mergita , "Make Love, Fake Love"-Partnerinnen

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Antonia und Xander bei "Make Love, Fake Love" 2024

