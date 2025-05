Ulrike von der Groeben schwärmt von Ehe mit Alexander

Ulrike von der Groeben (68), ehemalige Sportexpertin von "RTL Aktuell", hat nach ihrem Ruhestand ein sehr persönliches Buch veröffentlicht – und in diesem Zuge ungewöhnlich offen über das Geheimnis ihrer mittlerweile 34-jährigen Ehe mit Alexander von der Groeben gesprochen. Im Gespräch mit dem Magazin Bunte verriet die Moderatorin unter anderem, wie sie und ihr Ehemann es geschafft haben, auch nach so vielen Jahren glücklich zu bleiben. Besonders überraschte sie mit der Aussage, dass die Ehe "nur halb so lang ist, wie auf dem Papier", da Alexander wegen seiner Arbeit häufig unterwegs war und das Paar sich anfangs sehr selten sah. Diese gemeinsamen Erfahrungen hätten ihre Partnerschaft stark geprägt und gefestigt.

Der Alltag der beiden, so Ulrike von der Groeben, habe sich mit ihrem Ruhestand kaum verändert. Lediglich kleine Dinge wie frühere Abendessen oder mehr gemeinsame Zeit beim Segeln hätten sich inzwischen ergeben. Heute genießen sie es, entspannter und häufiger gemeinsame Unternehmungen zu machen – unter anderem kann Ulrike, die ein Comeback als Moderatorin ausschließt, nun regelmäßiger an den Theaterpremieren ihres Mannes teilnehmen oder spontan mit zum Segelboot nach Roermond fahren. Auch die gemeinsamen Interessen rund um Sport und Medien sowie geteilte Werte spielen eine große Rolle in ihrem harmonischen Ehealltag. Was für sie am wichtigsten ist: "Wenn du mit jemandem eine Familie gründen willst, dann ist das eigentlich das Allerwichtigste, dass man da dieselben Vorstellungen hat", betont sie.

Privat zeigen sich Ulrike und Alexander von der Groeben stets als echtes Team. In der Anfangszeit ihrer Ehe feierten sie als Familie jedes Wiedersehen besonders intensiv: Der Sohn Max (33) habe seinem Vater bei dessen Heimkehr regelrecht entgegengefiebert, schildert Ulrike im Interview. Tränen gehörten dazu, wenn Alexander kam und ging – eine intensive Zeit, die die Bindung der Familie festigte. Mit der Tochter Caro und Sohn Max verbindet das Paar bis heute ein enges Verhältnis. Ulrike selbst gibt offen zu, dass sie sich im Ruhestand ganz bewusst auch mal Auszeiten gönnen möchte – und vielleicht auch einfach ein paar Wochen auf einer einsamen Insel verbringt, um das süße Nichtstun zu genießen. Die langjährige Zweisamkeit und das Verständnis füreinander, geprägt von gemeinsam überwundenen Herausforderungen, sind für die ehemalige Moderatorin das wahre Rezept ihres Eheglücks.

Anzeige Anzeige

Alexander und Ulrike von der Groeben im März 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / ulrikevondergroeben Ulrike von der Groeben, RTL-Moderatorin

Anzeige Anzeige