Kann sich Ulrike von der Groeben ein TV-Comeback vorstellen?

Ganze 32 Jahre stand Ulrike von der Groeben (67) gemeinsam mit ihrem Kollegen Peter Kloeppel (66) für das Nachrichtenformat "RTL aktuell" vor der Kamera. Im August moderierte das Kult-Duo seine allerletzte Sendung und verabschiedete sich damit in den wohlverdienten Ruhestand. Aber wäre Ulrike in Zukunft vielleicht doch noch mal für ein TV-Comeback als Moderatorin zu haben? Im Interview mit RTL stellte sie diesbezüglich ein für alle Mal klar: "Never, ever." Bei "Talk-Formate[n]" oder "lustige[n] Rätsel-Shows" wäre Ulrike zwar noch dabei. "Aber regelmäßig eine Sendung? Nein", betonte die zweifache Mutter.

Was jahrelang Tag für Tag Ulrikes Alltag war, gehört nun der Vergangenheit an. Es war das Ende einer Ära – sowohl für die 67-Jährige als auch für ihren langjährigen Kollegen Peter. Auf die Frage des Senders, ob sie seit der letzten "RTL aktuell"-Aufzeichnung noch regelmäßig mit dem Journalisten in Kontakt steht, antwortete Ulrike: "Also einmal die Woche noch nicht." Außerhalb ihres Jobs haben die beiden allerdings auch in den vergangenen Jahren nicht privat miteinander gesprochen. "Da haben wir uns gar nicht geschrieben, da haben wir nicht telefoniert, da haben wir über den Tisch gerufen oder uns in der Kantine getroffen", erinnerte sich Ulrike.

Am 6. April 1992 saßen Ulrike und Peter zum ersten Mal zusammen im Studio des Nachrichtenmagazins. Ganze 4.580 Sendungen moderierte das Duo im Laufe der Jahre gemeinsam. Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Weltrekord: In ihrer letzten Sendung am 23. August wurde den beiden Moderatoren von der Guinness-Buch-Schiedsrichterin Lena Kuhlmann die Auszeichnung "Longest Serving National Anchor Duo", zu Deutsch: "Das dienstälteste nationale Moderatoren-Duo" verliehen.

Getty Images Peter Kloppel und Ulrike von der Groeben beim deutschen Fernsehpreis, 2021

RTL Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben

