World-Party-Frontmann Karl Wallinger verstirbt mit 66 Jahren

Der walisische Sänger Karl Wallinger ist tot. Ein Sprecher des ehemaligen World-Party-Frontmanns verkündete die traurige Nachricht. "Karl Wallinger, der walisische Musiker und Komponist, besser bekannt als das einzigartige Gesicht hinter World Party, starb am Sonntag, dem 10. März", heißt es in der Erklärung. "Karl hinterlässt eine liebevolle Familie, darunter seine Frau Suzie Zamit, seinen Sohn Louis Wallinger, seine Tochter Nancy Zamit und zwei Enkelkinder", fügte der Sprecher ergänzend hinzu. Aus der Feder des Künstlers stammt beispielsweise der Song "She's The One", der 1997 auf dem Album "Egyptology" veröffentlicht wurde. Robbie Williams (50) coverte den Song zwei Jahre später und konnte große Erfolge einfahren.

Die Fans reagieren bestürzt auf die traurige Neuigkeit. "Wir haben heute einen der ganz Großen der Geschichte verloren. Karl Wallinger war eine wunderbare Seele und ein genialer Songwriter. Ruhe in Frieden, alter Freund, ich hoffe, du findest den Regenbogen...", so ein betroffener X-User. "Auf Wiedersehen, lieber Karl, der mir mit seiner Band World Party die besten Momente meiner Jugend bescherte", meldet sich ein trauriger Fan ebenfalls auf X zu Wort.

Karl hatte mit seiner Musikkarriere als Keyboarder in verschiedenen Bands gestartet, bevor er 1983 der britisch-irischen Musikgruppe The Waterboys beitrat. Ab 1985 gründete er dann seine eigenen Band World Party, die vor allem in Großbritannien Erfolge feiern durfte – das Album "Bang!" aus dem Jahr 1993 erreichte Platz zwei der britischen Charts.

Karl Wallinger

Karl Wallinger und David Duffy, April 2013

