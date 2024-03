Agentur: Prinz William und Kates Autofoto wurde bearbeitet

Es stehen neue Vorwürfe im Raum – doch dieses Mal sollen nicht die Royals schuld sein. Am Montag wurden Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) das erste Mal seit dem Photoshop-Drama in der Öffentlichkeit gesichtet. Paparazzi lichteten das Ehepaar vor Schloss Windsor in einem Wagen ab. Genauso wie beim Muttertagsfoto gab es Gerüchte, dass auch der Schnappschuss, der die zwei im Auto zeigt, bearbeitet worden sei. Und tatsächlich: Gegenüber E!News bestätigt die verantwortliche Agentur Goff Photos jetzt: Das Bild wurde "beschnitten und aufgehellt", aber von einer Manipulation könne nicht die Rede sein.

Kurz nach dem die Aufnahme von Kate und William in einem Range Rover die Runde machte, kam es in den sozialen Medien zu dem Verdacht, dass auch dieses Pic verändert wurde. Auf der Plattform X wurden viele Theorien diskutiert. Einige User waren sich sicher, dass die Ziegelsteine im Hintergrund "nicht zusammenpassen". Andere waren der Ansicht, dass Kates Frisur der ähnelte, die sie bereits bei einem Event aus dem Jahr 2016 getragen hatte. "Wenn man mit der Farbe spielt, kann man deutlich erkennen, was wie der Umriss einer Schleife aussieht. Sieht aus, als hätten sie auch ihren großen runden Ohrring verwischt", schrieb ein Nutzer.

Kates überraschendes Geständnis, mit Photoshop gearbeitet zu haben, führt zu weiteren Konsequenzen. Der bekannte US-amerikanische Nachrichtensender CNN ließ ein Statement verkünden: "CNN überprüft derzeit alle zuvor vom Kensington-Palast bereitgestellten Handout-Fotos." Weiter heißt es in der offiziellen Mitteilung, dass es "inakzeptabel [sei], die Pixel eines Bildes zu verschieben, zu verändern oder zu manipulieren" und dadurch das Verhältnis zwischen dem Palast und der Medien beeinträchtigt sei.

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2023

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

