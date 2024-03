Glücklich am Strand: Lena Meyer-Landrut postet Urlaubsfotos

Goldener Sandstrand und türkisblaues Wasser, so weit das Auge reicht! Lena Meyer-Landrut (32) strahlt mit der Sonne um die Wette auf ihren kürzlich veröffentlichten Fotos auf Instagram. Die Sängerin präsentiert nicht nur ihr ungeschminktes Gesicht, sondern auch Einblicke in ihren Maledivenurlaub. Ob im blättrigen Grün der Insel oder beim Spazieren am Strand, Lena macht eine super Figur. Ihre Fans sind begeistert von den Schnappschüssen, wie zahllose Kommentare beweisen. So schreibt ein Fan: "Da bekommt man richtig Lust auf Urlaub und Sommer!" Und ein anderer Follower kommentiert ausgelassen: "Du bist eine Göttin!"

Die sommerlichen Urlaubsgrüße von Lena sind für viele ihrer Fans auch eine Erleichterung, denn das vergangene Jahr schloss Lena in eher düsterer Gefühlslage ab. Nach einem Aufenthalt in der Notaufnahme im Dezember 2023 hatte sie sich bei ihren Fans mit einer emotionalen Nachricht im Netz gemeldet, in der sie ihre dunkle Stimmung ansprach. "Alles ist grau und dunkel und dieses Jahr überträgt sich das doll auf mich und ich bekomme es auf allen Ebenen zu spüren", hatte die Musikerin damals geschrieben.

Die düstere Stimmung scheint jedoch erst mal verbannt zu sein. Das neue Jahr brachte Lena nicht nur einen langersehnten Inselurlaub, sondern auch eine Menge Arbeit und aufregende Projekte! Im Moment kann man die Sängerin bei Wer stiehlt mir die Show? sehen, aber auch The Voice Kids hat Lena dieses Jahr schon wieder gut beschäftigt. Die ersten Folgen der Castingshow werden noch in diesem Monat ausgestrahlt!

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut auf den Malediven

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut am Strand, 2024

