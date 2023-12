"Alles ist grau": Lena Meyer-Landrut teilt emotionalen Post

Sie gibt tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. Lena Meyer-Landrut (32) hatte es in der letzten Zeit nicht leicht: Im August machte die Sängerin öffentlich, dass sie sich bei einem Reitunfall einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen hatte. Vor wenigen Tagen teilte sie dann ein Foto von sich aus der Notaufnahme – die Gründe für ihren Krankenhausaufenthalt nannte sie jedoch nicht. Nun meldet sich Lena mit einem ehrlichen Post bei ihren Fans.

Auf Instagram veröffentlicht die einstige Eurovision Song Contest-Gewinnerin zwei Selfies. Dazu teilt sie einige nachdenkliche Zeilen: "Der November und der Dezember hängen schwer über mir. Alles ist grau und dunkel und dieses Jahr überträgt sich das doll auf mich und ich bekomme es auf allen Ebenen zu spüren." Die Musikerin sei auf der Suche nach sich selbst und sehne sich nach dem Sommer und der damit verbundenen Sonne und Leichtigkeit.

Ihre Fans sind in dieser schweren Zeit an Lenas Seite und stehen ihr in den Kommentaren bei: "Ganz viel Liebe an dich. Hoffentlich geht es dir bald besser", kommentiert eine Followerin den emotionalen Beitrag. "Mach mal eine Pause und pass auf dich auf", schreibt eine Zweite. Und auch ein dritter Nutzer versucht Lena aufzumuntern: "Nach jedem Sturm kommt Sonnenschein. Bleib stark, liebe Lena."

Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Lena Meyer-Landrut bei der Filmpremiere "Trolls 3", Oktober 2023

Lena Meyer-Landrut im Februar 2020

