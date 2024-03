Ohne Baby: Ashley Benson und Brandon genießen Zweisamkeit

Sie genießen ihre Zeit zu zweit! Vor rund drei Wochen hatten Ashley Benson (34) und ihr Partner Brandon Davis (44) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Die vergangenen Tage dürften für die frisch gebackenen Eltern ziemlich aufregend gewesen sein – kein Wunder, dass sich die Schauspielerin und der Öl-Erbe auch mal etwas Zeit nur für sich allein genehmigen. Auf Daily Mail vorliegenden Bildern sieht man das Paar bei einem Spaziergang durch Los Angeles. Ashley trägt einen legeren Look aus blauer Jeans, dunklem Oberteil und schwarzer Jacke. Dazu kombiniert sie Lederschuhe und eine glitzernde Handtasche – die braunen Haare trägt sie in einem Zopf. Er hat sich ebenfalls in einem dunklen Outfit zurechtgemacht.

Vor Kurzem genossen der Pretty Little Liars-Star und sein Partner ein paar Stunden an der frischen Luft mit ihrem Neugeborenen. Ashley hielt ihre kleine Tochter im Arm und schützte sie mit einem Tuch vor den neugierigen Blicken der Paparazzi und Passanten. Auch sie selbst schien sich bedeckt halten zu wollen, wie Schnappschüsse auf Daily Mail zeigten. Sie trug eine dunkle Sonnenbrille und ein Outfit in unauffälligen Farben. Brandon war ebenfalls in einen entspannten Look gehüllt, der aus einer lockeren Hose, einem roten Pullover und schwarzen Sneakern bestand.

Die Geburt ihres Babys verkündete die Serien-Darstellerin mit einer niedlichen Story auf Instagram. Darin war das kleine Patschehändchen der Tochter zu sehen, die wenige Stunden zuvor das Licht der Welt erblickt hatte. Weitere Bilder ihres Kindes zeigt sie nur selten. Dafür können sich die Fans noch immer an den hübschen Aufnahmen ihrer Schwangerschaft erfreuen, auf denen sie stolz ihre Babykugel in die Kamera gehalten hatte.

ActionPress Ashley Benson und Brandon Davis

Instagram / ashleybenson Ashley Benson zeigt die Hand ihres Neugeborenen

