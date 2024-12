Ohne Baby: Ashley Benson und Brandon genießen Konzert-Date

Ashley Benson (34) und ihr Ehemann Brandon Davis (45) genossen einen ausgelassenen Abend beim Konzert von Billie Eilish (22). Die beiden wurden nach der Show im Kia Forum in Inglewood, Kalifornien, gesichtet, als sie das Event sichtlich gut gelaunt verließen. Für den Abend wählte die Schauspielerin einen lässigen Look aus einer schwarzen Lederjacke mit grauen Details, kombiniert mit einer schicken schwarzen Jeans und einem bauchfreien Top. Brandon hielt sein Outfit ebenso entspannt und hüllte sich in eine gesteppte Jacke mit heller Kragenpartie, passend zu seinem lässigen T-Shirt und Jeans. Dem Paar war die gute Stimmung deutlich anzumerken.

Das Konzert war nicht die einzige spektakuläre Neuigkeit in Ashleys Leben. Die Schauspielerin und Brandon, die erst im November 2023 geheiratet haben, sind Anfang dieses Jahres erstmals Eltern geworden. Ihre Tochter Aspen kam im Februar zur Welt und hält die junge Familie gut auf Trab. Beruflich bleibt Ashley ebenfalls beschäftigt: Vor Kurzem hat sie die Arbeiten an ihrem neuen Thriller "Stranglehold" abgeschlossen, in dem sie an der Seite von Stars wie Justin Long (46) und Ron Perlman (74) zu sehen sein wird. Doch damit nicht genug, sie hat sich auch schon die nächste Rolle gesichert, eine unterhaltsame Komödie mit dem Titel "Pledge Trip", deren Drehstart bevorsteht.

Abseits von Karriere und Glamour sind Ashley und Brandon bekannt dafür, ihre Beziehung fernab des großen Rampenlichts zu gestalten. Die beiden, deren Liebe durch eine rasante Entwicklung geprägt war, schätzen offenbar die kleinen, gemeinsamen Momente genauso wie die großen Highlights. Ihr jüngster gemeinsamer Auftritt beim Konzert zeigt einmal mehr, dass sie ihr gemeinsames Leben trotz großer beruflicher Verpflichtungen in vollen Zügen genießen. Ashley, die mit ihrer Rolle in "Pretty Little Liars" berühmt wurde, hat neben ihrem beruflichen Erfolg offensichtlich auch in ihrer Partnerschaft und ihrer neuen Rolle als Mutter ihr privates Glück gefunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson, März 2023

Anzeige Anzeige