Seltenheit: Ashley Benson teilt süßen Moment mit Töchterchen

Seit Anfang dieses Jahres schwebt Ashley Benson (34) im Baby-Glück: Mit der Geburt ihrer Tochter wurde die Schauspielerin im vergangenen Februar zum ersten Mal Mutter. Allzu viel über das Leben mit Baby verrät der Pretty Little Liars-Star nicht – weder Bilder vom Gesicht seines Kindes noch den Namen teilt er mit der Öffentlichkeit. In ihrer Instagram-Story gibt sie nun aber einen kleinen Einblick in einen süßen Moment mit ihrem Sprössling: Das Mama-Tochter-Duo kuschelt gemeinsam auf der Couch. Die Kleine liegt dabei eng an ihre Mutter gekuschelt – zu sehen sind lediglich die Beine und der Familienhund, der es sich am Fußende des Sofas gemütlich gemacht hat.

Auch wenn sowohl die 34-Jährige als auch ihr Partner Brandon Davis (45) sehr darauf bedacht sind, ihr Familienleben privat zu halten, wird gemunkelt, dass eine Promi-Bekanntschaft sich mit dem Namen des Nachwuchses in der Öffentlichkeit verplappert hat. Wie Hello! berichtete, bedankte sich Kathy Hilton (65) – die Mutter von Paris Hilton (43) – auf der Bühne der Race to Erase MS Gala vor versammeltem Publikum bei Ashley und Brandon – und Baby Aspen! Trotz dieses Fauxpas halten die frischgebackenen Eltern weiter dicht – sie selbst äußerten sich nicht weiter dazu.

Im Geheimnisse für sich behalten sind die "Spring Breakers"-Bekanntheit und der "Amsterdam"-Darsteller wohl schon richtige Profis – auch über ihre Hochzeitsfeier sprachen sie nicht! Anfang 2023 machten die beiden Hollywood-Bekanntheiten ihre Liebe öffentlich – nur wenige Monate später gab Ashley ihre Verlobung bekannt. Kurz vor der Geburt ihres ersten Nachwuchses gaben sie sich das Jawort. Lediglich durch die Brautmutter – die ein Foto der Hand ihrer Tochter auf Instagram teilte, auf dem die Blondine unter ihrem Verlobungsring ganz offensichtlich auch einen Ehering trug – geriet das an die Öffentlichkeit.

Instagram / ashleybenson Ahsley Benson mit ihrer Tochter, September 2024

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson

