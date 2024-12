Selten: Brandon und Ashley Benson sind mit Baby unterwegs

Ashley Benson (34) und Brandon Davis (45) wurden Anfang des Jahres erstmals Eltern. Seitdem zeigten sich die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin und ihr Ehemann eigentlich immer ohne ihren Nachwuchs in der Öffentlichkeit – bis jetzt! Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, zeigt sich die dreiköpfige Familie nun bei einem kleinen Ausflug. Das Paar besucht gemeinsam mit seiner zehn Monate alten Tochter Aspen das Restaurant E Baldi in Los Angeles und genießt ein leckeres Mittagessen.

Währenddessen stehen wohl alle Zeichen auf Entspannung: Die Schauspielerin trägt ein lässiges, schwarzes Sweatshirt, eine dunkelblaue Jeans und kombiniert dazu rote Ballerinas sowie eine dunkle Sonnenbrille. Brandon tut es ihr gleich und erscheint in fast dem gleichen Outfit, nur dass er es mit schwarzen Sneakern sowie einer schwarzen Kappe vervollständigt. Ashleys Tochter dagegen sticht heraus: Die Kleine ist in einen farbenfrohen, pinken Zweiteiler gekleidet und wird von ihrer Mama liebevoll auf dem Arm getragen.

Der gemeinsame Auftritt mit Aspen ist eine absolute Seltenheit. Die 34-Jährige teilt nur ab und zu einen kleinen Blick mit ihren Fans im Netz. So veröffentlichte sie beispielsweise vor wenigen Monaten eine Bilderreihe auf Instagram, die ein niedliches Bild mit ihrem Spross beinhaltete. Auf diesem saß sie in einem Restaurant und hatte ein strahlendes Lächeln im Gesicht, während sie ihr Töchterchen anschaute. Ob das kleine Mädchen ihrem Papa oder ihrer Mama mehr ähnelt, war jedoch nicht zu erkennen – der "Spring Breakers"-Star verdeckte das Gesicht nämlich mit einem Pilz-Emoji.

Instagram / ashleybenson Ashley Benson und Brandon Davis mit ihrer Tochter Aspen, September 2024

Instagram / ashleybenson Ashley Benson mit ihrer Tochter, im September 2024

