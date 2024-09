Niedlich: Ashley Benson teilt Foto mit ihrer kleinen Tochter

Ashley Benson (34) ist ganz verliebt in ihr Töchterchen! In ihrem neuesten Instagram-Beitrag teilt sie eine Reihe von Fotos aus den vergangenen Tagen – darunter auch ein seltener und sehr niedlicher Schnappschuss mit ihrem knapp sieben Monate alten Baby. Die frisch gebackene Mama sitzt in einem Restaurant und strahlt voller Freude ihr Kind an, das sie im Arm hält. Ob die Kleine Ashley ähnlich sieht, ist nicht zu erkennen – das Gesicht der Kleinen hat sie mit einem Pilz-Emoji überdeckt. Die Outfits des Mama-Tochter-Duos passen aber auf jeden Fall gut zusammen: Die Schauspielerin trägt ein blau-weiß gestreiftes Kleid, ihre Tochter das Pendant in rosa-weiß.

Auch der Community des Pretty Little Liars-Stars entgeht nicht, wie glücklich sie aussieht. "Dein Lächeln, wenn du mit deinem kleinen Mädchen bist, erwärmt mir das Herz", freut sich eine Nutzerin in den Kommentaren mit der 34-Jährigen. Eine weitere bezeichnet sie niedlich als "Mami", während ein anderer Fan bemerkt: "Dein Baby ist genauso süß wie du!" Auch wenn die Blondine ihr Leben als Mama in vollen Zügen genießt, scheint sie aber auch darauf zu achten, dass die Zweisamkeit mit ihrem Ehemann Brandon Davis (45) nicht zu kurz kommt. Erst vor Kurzem wurden die beiden Eltern bei einem romantischen Sushi-Date in West Hollywood gesichtet.

Obwohl Ashley immer mal wieder kleine Einblicke in ihr Familienleben gibt, ist es eindeutig, dass der 45-Jährige und die "Spring Breakers"-Darstellerin viel Wert auf ihre Privatsphäre legen. So ist nicht nur auf keinem veröffentlichten Bild das Gesicht ihrer Tochter zu sehen – auch ihren Namen verrieten sie bisher nicht. Dieses Geheimnis könnte aber ausgerechnet die Mutter von Paris Hilton (43) inzwischen gelüftet haben: Wie Hello! berichtete, verplapperte sich Kathy Hilton (65) nämlich vor versammeltem Publikum bei der Race to Erase MS Gala und nannte das Baby der beiden "Aspen".

Anzeige Anzeige

ShotbyNYP / BACKGRID Ashley Benson und Brandon Davis im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige