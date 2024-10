Ashley Benson mit ihrem Brandon Davis Hand in Hand auf Event

Ashley Benson (34) und ihr Ehemann Brandon Davis (45) erschienen am Mittwochabend gemeinsam beim Max Mara Event in Los Angeles. Das Paar erschien Hand in Hand zur Veranstaltung im luxuriösen Chateau Marmont Hotel, wie Fotos zeigen, die der Daily Mail vorliegen. Ashley, bekannt aus der Serie Pretty Little Liars, zog in einem goldenen, bodenlangen Wickelkleid die Blicke auf sich. Die Robe betonte ihren After-Baby-Body und ließ durch einen raffinierten Ausschnitt einen Blick auf ihren Bauch zu. Brandon ergänzte den glamourösen Auftritt in einem lässigen Outfit und unterstrich damit den modernen Look des Abends.

Auf der Veranstaltung traf Ashley auf ihre ehemaligen Serien-Co-Stars Lucy Hale (35) und Sasha Pieterse (28). Die drei Schauspielerinnen posierten sogar gemeinsam für ein paar Schnappschüsse vor den Fotografen. Wie sehr Ashley es liebt, auf derartige Events zu gehen, betonte die frischgebackene Mama in einem früheren Epic Cons-Interview: "Ich konnte es kaum erwarten, in den Flieger zu steigen. Ich saß zehn Monate lang zu Hause fest, weil ich schwanger war."

Seit Anfang 2023 sind Ashley und Brandon ein Paar und zeigen sich seither regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit. Im vergangenen Februar erblickte ihre kleine Tochter dann das Licht der Welt. Trotz der Geburt seines Babys verbringt das Paar häufig Zeit zu zweit: Zuletzt genossen Ashley und ihr Partner unter anderem ein Sushi-Date in West Hollywood. Währenddessen strahlten die Eheleute über beide Ohren und wirkten frisch verliebt.

Getty Images "Pretty Little Liars"-Stars Ashley Benson, Sasha Pieterse und Lucy Hale, Oktober 2024

Instagram / ashleybenson Brandon Davis, Ashley Benson und ihre gemeinsame Tochter

