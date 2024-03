Olivia Munn soll ihre Reinigungskraft schlecht bezahlen!

Harte Vorwürfe gegen Olivia Munn (43)! Mit ihren Rollen in Filmen wie "X-Men: Apocalypse" oder "I Don't Know How She Does It" wurde die Schauspielerin weltweit berühmt. Ihre umfangreiche Filmografie sowie diverse andere Projekte brachten ihr ein enormes Vermögen ein. Die US-Amerikanerin soll ca. 13,7 Millionen Euro schwer sein. Doch trotz des großen Vermögens soll Olivia ihre Reinigungskraft schlecht bezahlen!

Vor wenigen Tagen ging ein TikTok-Video viral, in dem eine Reinigungskraft berichtete, dass sie von einer berühmten Schauspielerin ausgenutzt wurde und anschließend eine schlechte Bezahlung erhielt. Viele User vermuteten daraufhin, dass es sich bei der besagten Promidame um Olivia handelt. Diese dementiert die Gerüchte nun jedoch in ihrer Instagram-Story. "Ich bin nicht die Schauspielerin, die ihr sucht. Die Haushälterin aus dem Video lebt in Israel. Ich lebe in Los Angeles", stellt sie klar.

Am Sonntag zeigte sich die 43-Jährige strahlend auf dem roten Teppich bei der Oscar-Verleihung. Glücklich posierte Olivia mit ihrem Partner John Mulaney (41) für die wartenden Fotografen. In einem langen Kleid mit Schleppe legte sie zudem einen absoluten Wow-Auftritt hin.

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn bei den Oscars 2024

