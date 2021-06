Die Hinweise verdichten sich! Schon seit ein paar Wochen geht das Gerücht um, dass zwischen Comedystar John Mulaney (38) und Schauspielerin Olivia Munn (40) etwas laufen soll. Ein Insider hatte behauptet, dass die zwei seit Kurzem daten, das Ganze aber langsam angehen lassen wollen. Einen öffentlichen Auftritt haben die beiden bisher zwar noch nicht zusammen hingelegt – jetzt brodelt die Gerüchteküche aber wieder: Olivia und John wurden bei einem Lunchdate erwischt.

Auf einem Foto, das People vorliegt, sind die angeblichen Turteltauben beim Mittagessen zu sehen und scheinen sich prächtig zu verstehen. Das lassen zumindest ihre strahlenden Gesichter vermuten. Tatsächlich bestätigte ein Augenzeuge gegenüber dem Magazin: "Sie hatten eine großartige Zeit beim Mittagessen, haben gelacht und erzählt. Sie haben die Anwesenheit des jeweils anderen wirklich genossen."

Ob die zwei noch immer ganz am Anfang ihrer Liebe stehen – oder mittlerweile schon eine richtige Beziehung führen, ist nicht bekannt. Im Mai verriet die anonyme Quelle: "Die Sache ist noch ganz frisch. Sie gehen es langsam an." Angeblich sollen sich der Comedian und die Moderatorin in einer Kirche in Los Angeles kennengelernt haben.

Getty Images Moderatorin Olivia Munn

Getty Images Comedian John Mulaney

Getty Images Schauspielerin Olivia Munn

