"Habe gewonnen": Olivia Munn zeigt ihre Brustkrebsnarben

Olivia Munn (44) hat nach ihrer Brustkrebsdiagnose im April 2023 und zahlreichen Operationen, darunter einer beidseitigen Mastektomie und einer Hysterektomie, eine besondere Veränderung durchgemacht. Während eines Fotoshootings für eine SKIMS-Kampagne im Oktober letzten Jahres beschloss die Schauspielerin, ihre Narben nicht länger zu verstecken, sondern zu betonen. "Ich dachte einfach: Weißt du was? Ich bin damit durch. Ich will deswegen nicht mehr unsicher sein. Ich werde das für den Rest meines Lebens mit mir tragen", erinnert sie sich im jüngsten Interview mit People zurück und ergänzt stolz: "Diese Narben bedeuten, dass ich gekämpft und gewonnen habe. Sie sind der Beweis dafür, wie hart mein Kampf war. Sie zeigen, dass ich noch hier bin."

Diesen Mut wollte die Schauspielerin auch an ihre Fans weitergeben, weshalb sie ihre Garderobe darum bat, ihre Narben beim SKIMS-Shooting zeigen zu können. "Ich sagte: Seht mal, falls es da draußen andere Frauen gibt, die dieselben Narben haben und mich damit sehen und Trost daraus ziehen, dann heilt mich das genauso sehr, wie es ihnen hilft", erklärt sie ihre damalige Entscheidung, die ihr damals eine große Last von den Schultern nahm: "Wir gingen raus und haben es gemacht. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass eine Rüstung von mir abfiel. Ich hatte einen Schutzschild gehalten, von dem ich nicht wusste, wie schwer er war."

Seither begegnet sie immer wieder Leuten, die ihr dankbar sagen, dass sie sich nun mit ihren Narben besser fühlen. So erinnert sie sich beispielsweise noch genau an den Austausch mit einem jungen Mann. "Er sagte, seine Mutter hatte Brustkrebs und ihre Narben hätten in ihm immer ein Gefühl von Traurigkeit und Angst ausgelöst. Aber nun sehe er die Narben seiner Mutter ganz anders", verrät Olivia. Er sehe die Male "als Zeichen des Triumphs", was die "The Predator"-Darstellerin sehr berührt habe.

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

Getty Images Olivia Munn im März 2024

