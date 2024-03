"Brooklyn Nine-Nine"-Cast sieht sich erstmals ohne Andre (†)

Ende des vergangenen Jahres verstarb Andre Braugher im Alter von 61 Jahren. Für Brooklyn Nine-Nine-Fans war der Tod des Schauspielers, der Captain Holt verkörperte, ein Riesenschock. Nun versammelten sich seine Serienkollegen zum ersten Mal seit seinem Tod. Auf Instagram teilt Melissa Fumero ein Foto, auf dem alle acht verbliebenen Stars der Comedy-Serie Arm in Arm posieren. Auch der Schöpfer der Serie, Dan Goor, ist auf dem Bild mit dabei. Dazu schreibt die Darstellerin von Amy Santiago: "Wir haben gelacht und ein bisschen geweint. Wir haben in Erinnerungen geschwelgt und dann noch mehr gelacht. Nine-Nine für immer."

Die anderen Darsteller zeigen sich ähnlich emotional. Terry Crews (55) ergänzt: "Besser hätte ich den letzten Abend nicht beschreiben können. [...] R.I.P. Andre Braugher (✝61)." Für Chelsea Peretti habe sich das Treffen angefühlt, wie eine besondere Episode der Serie, in der sie viele Erinnerungen und unvergessliche Momente Revue passieren lassen konnte. Die Fans freuen sich, den "Brooklyn Nine-Nine"-Cast wieder vereint zu sehen, doch trauern sie auch um den "Stadt der Engel"-Darsteller. "Was für ein Anblick! Nur der Captain fehlt", kommentiert eine Userin. "Ich liebe es, dass sie sogar Andre auf dem Foto markiert haben", bemerkt ein aufmerksamer Fan.

Andre war laut TMZ an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung gestorben. Die Diagnose hatte er erst wenige Monate zuvor erhalten. Er hinterließ eine Ehefrau und drei Söhne sowie viele Freunde in Hollywood. Shonda Rhimes (54) hatte mit ihm an der Serie "The Residence" gearbeitet und schrieb auf Instagram: "Ich trauere nicht nur um einen außergewöhnlichen Schauspieler, sondern vor allem um eine warmherzige und freundliche Seele." Da das Netflix-Projekt erst nach Andres Tod zu filmen begann, musste Andres Rolle neu besetzt werden. Deadline bestätigte vor Kurzem, dass der "Breaking Bad"-Star Giancarlo Esposito (65) diesen Job übernommen hat.

Getty Images Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero, Andre Braugher, und Andy Samberg

Getty Images Andre Braugher im September 2013

