Tolle Neuigkeiten für alle Fans von "Brooklyn Nine-Nine"! Die amüsante Serie rund um das fiktive 99. Polizeirevier in New York begeisterte bereits Millionen Fans weltweit. In den USA ist der Comedy-Hit nach acht Staffeln nun auch abgeschlossen. Doch die deutschen Zuschauer, die die Geschichte von Jake Peralta (Andy Samberg, 43) und Co. auf Netflix verfolgen, warten immer noch ungeduldig auf die Staffeln sieben und acht. Über ein Jahr nach Staffel sechs hat das Warten bald ein Ende: "Brooklyn Nine-Nine"-Staffel sieben kommt in wenigen Wochen zu Netflix!

Aufmerksame Netflix-User haben es vielleicht schon bemerkt: Unter der Rubrik "Demnächst" ist ein Eintrag zu der beliebten Polizeiserie aufgetaucht – die komplette siebte Staffel von "Brooklyn Nine-Nine" erscheint am 6. Februar 2022! Wobei "komplette Staffel" nach mehr klingt, als es ist: Die neue Season ist mit 13 Folgen a 20 Minuten ein ziemlich kurzes Vergnügen. Dennoch werden die urkomischen Beamten sicherlich wie üblich die Lachmuskeln beanspruchen...

Eine weitere lang ersehnte Folgestaffel erscheint auch im kommenden Monat: Part zwei von Süße Magnolien kommt am 4. Februar 2022! Die niedliche Serie erzählt die Geschichte von drei besten Freundinnen aus South Carolina und birgt so manche dramatische Liebesgeschichte. Britney Spears (40) kleine Schwester Jamie Lynn Spears (30) spielt hier die Rolle der schwangeren Noreen Fitzgibbons. Worauf freut ihr euch mehr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Andy Samberg bei der Comic-Con in San Diego im Juli 2019

Getty Images Melissa Fumero, Juli 2019

Netflix/Eliza Morse Jamie Lynn Spears in der Netflix-Serie "Süße Magnolien"

