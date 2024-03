Hannah Kerschbaumer stresst sich nicht wegen After-Baby-Body

Hannah Kerschbaumer (31) macht sich keinen Druck! Die einstige Der Bachelor-Kandidatin wurde im Dezember erstmals Mama. Rund drei Monate nach der Geburt beschäftigt sich die Influencerin mit ihrem Gewicht. "Ich habe in meiner Schwangerschaft 16 Kilo zugenommen und irgendwie geht mir das Thema in der letzten Zeit nicht mehr aus dem Kopf", gesteht sie nun auf Instagram. Dass Hannah in ihre alte Kleidung nicht mehr hineinpasst und andere Frauen kurz nach der Geburt bereits ihre alte Körperform zurückhaben, beschäftige sie sehr. Auch sie wünsche sich ihr altes Gewicht zurück. Dennoch wolle sich die TV-Bekanntheit nicht stressen lassen, wie sie erklärt: "Mein Körper hat ein Wunder vollbracht und dafür werde ich mich nicht selbst bestrafen, sondern einfach nur dankbar sein für das, was mein Körper da geleistet hat, denn er ist gut so, wie er ist und alles andere kommt mit der Zeit oder eben nicht."

Kurz nach der Geburt ließ Hannah die Entbindung auf Instagram Revue passieren. "Zwölf Tage über den ET, zur Einleitung und zum Kaiserschnitt", schrieb sie damals zu einem Video, in dem sie einige Eindrücke des großen Tages festgehalten hatte. Eigentlich sei eine natürliche Geburt geplant gewesen, doch da der ET bereits weit überschritten war, habe sich die Beauty schließlich für eine Einleitung entschieden. Nach der Einnahme der Tabletten sei zunächst nichts geschehen – bis die Dosis erhöht wurde: "Hier hatte ich minimale Anzeichen von Wehen, die das Baby so sehr in Stress versetzten, dass die Herztöne zweimal absanken." Vier Stunden später wurde ihr Sohn per Kaiserschnitt auf die Welt geholt.

Und auch nach der Geburt ging es bei der kleinen Familie turbulent weiter: Wenige Tage nach der Geburt musste Hannah mit ihrem Sprössling zum Arzt, wie sie ebenfalls in den sozialen Medien berichtete: "Joshi hat heute nur geschrien, sich im Gesicht gekratzt und hat ein eitriges Auge bekommen." Auch den Grund dafür verriet die Zahnmedizinstudentin ihren Fans: "Verstopfter Tränenkanal – wir haben wahrscheinlich die nächsten Wochen damit zu kämpfen. Ich muss mich wohl daran gewöhnen, dass der Kleine immer etwas haben wird und ich dabei ruhig bleiben muss."

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer im Dezember 2023

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer im Juni 2023

