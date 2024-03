Joko Winterscheidt bekam durch Flori "Traumschiff"-Gastrolle

Der Kapitän höchstpersönlich wollte Joko Winterscheidt (45) an Bord haben! Seit einigen Jahren ist Florian Silbereisen (42) der Captain vom Traumschiff. In der Dezemberfolge im Jahr 2020 hatte Joko eine kleine Gastrolle. Wie der Moderator jetzt verrät, habe er das einzig und allein dem Ex von Helene Fischer (39) zu verdanken. "In diesem Telefonat haben wir diese Story gedreht, dass wir gesagt haben 'Ey, hast du nicht Bock, meinen Bruder auf dem Traumschiff zu spielen?'", verrät der Entertainer in seinem Podcast "Sunset Club". Rückblickend schildert Joko: "Wir hatten eine super Zeit."

Entstanden sei das Ganze aus einem Witz heraus, mit dem der 45-Jährige Flori überrumpelte. Denn Joko habe dem 42-Jährigen Folgendes weismachen wollen. "Du dumme Sau, du hast mir die Rolle weggeschnappt. Natürlich haben die auch mich gecastet. Ich hab's aus der Zeitung erfahren", habe er Florian geschrieben. Zehn Sekunden später sei ein Anruf gekommen, in dem sich der Entertainer bei Joko entschuldigt habe: "Das tat mir dann irgendwie total leid, weil ich mir dachte, dieser Gag muss doch offensichtlich gewesen sein." Anschließend hätten Joko und Flori die Idee für die Traumschiff-Zusammenarbeit gehabt.

Eine Schauspielkarriere hat Joko dabei aktuell jedoch nicht nötig – der Kollege von Klaas Heufer-Umlauf (40) ist mit seiner Sendung nämlich auf der Überholspur! Die neue Staffel von Wer stiehlt mir die Show? hat tolle Einschaltquoten zu verzeichnen. Laut Quotenmeter kam eine Folge vor rund zwei Wochen richtig gut bei den Zuschauern an: 1,96 Millionen Menschen sahen sich Jokos Show an.

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

