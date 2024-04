"Joko & Klaas gegen ProSieben": Wer konnte heute siegen?

Heute war es endlich wieder so weit: Zum 51. Mal flimmerte die beliebte Gameshow "Joko & Klaas gegen ProSieben über die Bildschirme. In verschiedenen Spielen kämpften Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) gegen den TV-Sender ProSieben, der heute von Stars wie Emilio Sakraya (27), Sophie Passmann (30) oder Michael Mittermeier (58) repräsentiert wurde, um den Sieg. Dabei konnten Joko und Klaas vier von sechs Spielen für sich entscheiden. Im großen Finale mussten sie sich jedoch geschlagen geben – das Moderatoren-Duo verlor die Sendung.

Auf Joko und Klaas wartet in der kommenden Folge eine besondere Bestrafung. Sie müssen das gesamte Grafikpaket, das während der Show zum Einsatz kommt, entwerfen. Nachdem der Moderator Steven Gätjen (51) die beiden über ihre Aufgabe in Kenntnis setze, zogen die beiden ratlose Gesichter – schließlich hatten die zwei mit Grafiken bis dato nichts am Hut. "Die nächste Sendung wird ein wenig anderes aussehen als sonst", teaserte Steven bereits verheißungsvoll an. Bei den Zuschauern scheint die Strafe sehr gut anzukommen. "Ok, dass die ihre eigene Grafik machen müssen, finde irgendwie echt cool. Hat man wenigstens die ganze Sendung etwas davon", schreibt beispielsweise ein Fan auf X.

In der vorherigen Folge konnten sich Joko und Klaas gegen ProSieben durchsetzen. Zur Belohnung durften die beiden einen ganzen Tag lang den Sender übernehmen. Unter anderem veranstalteten die TV-Stars eine spannende Quizshow zur Primetime. Mit ihrem Programm schien das Moderatoren-Duo nachträglich sehr zufrieden gewesen zu sein. "Es war ein guter Ritt", erklärte Joko gegenüber ProSieben. Auch der Fernsehsender zeigte sich begeistert. "Joko und Klaas, ihr habt so geisteskrank abgeliefert. Ich realisiere diesen Tag noch nicht. Das hat sich angefühlt wie ein Kindheitstraum", schwärmte das Unternehmen.

Seven.One / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt in der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

