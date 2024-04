Beatrice Egli möchte nicht über ihren Beziehungsstatus reden

Sie macht es spannend. Seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass Beatrice Egli (35) und Florian Silbereisen (42) mehr als nur Kollegen sind. Die beiden Sänger nahmen ein Duett auf, was für noch mehr Gerüchte sorgte. In einem Interview mit "Brisant" bezieht die einstige DSDS-Gewinnerin nun Stellung zu dem Ganzen, doch sie scheint nicht so richtig mit der Sprache rauszurücken. "Es wird natürlich immer wieder über meinen Beziehungsstatus spekuliert, den ich für mich privat halte und auch konsequent privat halten möchte. Und trotzdem gibt es so viele Schlagzeilen, und da sind zwei eben im Fokus – und das sind Florian und ich", erklärte Beatrice.

Die Schweizerin gab zu, dass sie und Flori den Medienrummel für ihre beruflichen Zwecke genutzt hätten. "Und aus diesen Schlagzeilen haben wir einen Song gemacht und was dahintersteckt, das wissen nur wir", fügte sie mit einem breiten Lächeln hinzu und spielte damit auf den Titel des Liedes "Das wissen nur wir" an. Anfang April erschien das Video zum Song, in dem sich Beatrice und der Sänger anschmachten und heftig miteinander flirten.

Auch der 42-Jährige hat sich zu dem Liebeswirrwarr geäußert. Anders als seine Kollegin ließ Flori mehr durchsickern und machte deutlich, dass er sich nicht viel aus den Schlagzeilen macht. "Ich meine, mit Beatrice habe ich mich ja in dem Song, den wir gemeinsam singen, sogar darüber lustig gemacht", schilderte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Er finde es eher "lustig", dass sein Liebesleben so präsent ist.

Brigitte Dummer / Future Image Beatrice Egli und Florian Silbereisen im Juli 2023

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen im Oktober 2022 in Leipzig

