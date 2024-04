Quizshow von Joko und Klaas: Hat Karola zu Recht gewonnen?

Die Fans sind verwirrt! Weil die TV-Stars Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) die Show Joko & Klaas gegen ProSieben am 16. April gewonnen hatten, durften sie das Fernsehprogramm für den heutigen Sonntag bestimmen. Passend zur Primetime gab es eine spannende Quizshow, die Kandidatin Karola gewann. Ihre letzte Frage war, mit welchen Worten der Megahit "We Are the Champions" von Queen aufhört. Ihre Antwort: "We are the champions." Auf X melden sich nun einige Zuschauer zu Wort. "Ich gönne es Karola von Herzen. Aber ihre Antwort stimmt doch nicht?" und "Die Antwort war falsch, warum hat sie dann trotzdem gewonnen?", lauten nur zwei der zahlreichen Postings. Tatsächlich wird auf vielen Lyrics-Websites geschrieben, dass der Song mit den Worten "of the world endet".

Doch wenn man sich den Titel auf Spotify anhört und auch das offizielle Musikvideo auf YouTube anschaut, wird klar: Karola hat zu Recht gewonnen! Auch die bekannte Website genius.com hat den richtigen Songtext. "Dass es mit 'of the world' aufhört, ist ein Irrglaube", betont ein weiterer Nutzer auf Social Media. Die Verwirrung dürfte daher kommen, dass die Band Queen bei zahlreichen Live-Auftritten den Track anders als die Albumversion beendet hat – und zwar eben mit "of the world".

Aber Lyrics hin oder her – die Zuschauer fühlten sich wohl bestens unterhalten von Joko und Klaas. "Vielen Dank für diesen schönen Sonntag! Ich habe Kieferschmerzen vom Lachen. Alles war dabei; Innovation, Nostalgie und Schwachsinn. Und die Erkenntnis des Tages: Lineares Fernsehen muss nicht sterben, es muss nur mehr wagen", schwärmt ein Fan auf X.

Joko & Klaas gegen ProSieben, ProSieben Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Getty Images Queen bei einem Auftritt mit Freddie Mercury

Hättet ihr wie Karola geantwortet? Ja, ich wusste das. Nein, ich war komplett verwirrt. Ergebnis anzeigen



