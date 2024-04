Feuerwerk in Berlin: Joko und Klass übernehmen ProSieben!

Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) haben für 24 Stunden die Kontrolle bei ProSieben und dürfen entscheiden, was gesendet wird. Seit Mitternacht haben die beiden Moderatoren das Sagen und starteten bereits intensiv in ihr Programm. "Ich kann sagen, was ich will. 'Scheiße' kann ich sagen. Aber ich kann auch sagen: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu '24 Stunden Joko und Klaas gegen ProSieben'", rief Klaas von einem Dach herunter. Nachdem die beiden Entertainer ihre Programmideen präsentiert hatten, begannen sie damit, ein Feuerwerk vorzubereiten, indem sie Feuerwerkskörper in einen Keller trugen und diese zündeten. Laut dem ProSieben-Sprecher sei das Feuerwerk "von Profis überwacht" worden und es seien "keine Schäden am Gebäude entstanden."

Die Fans auf Social Media sind geteilter Meinung. Unter dem Instagram-Account von ProSieben kommentieren die Fans fleißig. "Beste Idee, die ProSieben seit Langem hatte!", freut sich ein Fan und ein weiterer ergänzt: "Ich glaube, das wird der genialste Tag, den man seit langem im TV hatte... Wüsste ja gerne, wie die Einschaltquoten im Vergleich zu anderen Sonntagen dann sind." Nicht alle können diese Euphorie teilen: "Unprofessionell, langweilig und kindisch…", äußert sich ein Zuschauer und ein anderer fügt hinzu: "Langweilig, gute Nacht."

In der Show Joko & Klaas gegen ProSieben gewannen die beiden die 50. Folge der Show. Normalerweise steht ihnen dann zu, für 15 Minuten das Programm zu bestimmen. Dieses Mal gewannen sie nach sechs spannenden Spielen ganze 24 Stunden Sendezeit. Laut Sender ist dies ein einmaliger Preis, da es sich um eine Jubiläumsstaffel handelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf im April 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Programmgestaltung von Joko und Klaas? Ich finde sie super! Ich finde sie nicht so toll. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de